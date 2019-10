Στην Αθήνα ο agent Ουλίσε Σάντος, συναντήθηκε με Λόπες και Σεμέδο

Το SDNA γράφει για τα ραντεβού (επί ελληνικού εδάφους) του Πορτογάλου μάνατζερ στο pre game του ντέρμπι Ολυμπιακός – ΑΕΚ.

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Φάληρο το απόγευμα της Κυριακής (27/10).

Το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΑΕΚ θα…μαγνητίσει στο «Γ. Καραϊσκάκης» πολλούς σκάουτερ ξένων ομάδων και ατζέντηδες του εξωτερικού.

Κι ένας εξ αυτών, είναι και ο agent Ουλίσε Σάντος.

Μάλιστα ο Πορτογάλος μάνατζερ βρίσκεται από την Πέμπτη (24/10) στην Αθήνα, στην οποία αισθάνεται ιδιαίτερα οικεία, έχοντας δύο δικά του παιδιά σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Ο λόγος για τους Ρούμπεν Σεμέδο και Έλντερ Λόπες αντίστοιχα.

Και φυσικά, ο Ίβηρας μάνατζερ δεν θα μπορούσε να περιμένει το ντέρμπι της Κυριακής για να συναντηθεί μαζί τους.

Το πρωί της Παρασκευής (25/10) είχε τετ α τετ με τον αμυντικό της ΑΕΚ (απ΄όπου και η σχετική φωτογραφία) ενώ μία ημέρα νωρίτερα έκανε ραντεβού με τον Ρούμπεν Σεμέδο, σε ένα τάιμινγκ που by the way, πολλά γράφονται σχετικά με το μίνι - ντεφορμάρισμα του Πορτογάλου αμυντικού.

Σίγουρα πάντως η παρουσία του κοινού εκπροσώπου τους στην Αθήνα, αποτελεί ένα καλό ψυχολογικό ανέβασμα εν όψει του ντέρμπι και για τους δύο ποδοσφαιριστές.