Με ανατροπή στον δεύτερο γύρο ο Ναδάλ (vids)

Ψυχωμένος ο 37χρονος Ισπανός, επικράτησε του Βέλγου qualifier (Νο.108) με 4-6, 6-3, 6-4 σε 2 ώρες 53 λεπτά και έχει μεγάλο ραντεβού με τον Χούμπερτ Χούρκατς (Νο.9) στη φάση των «64» της διοργάνωσης. Θα είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά που θα συναντηθεί με τον 27χρονο Πολωνό!

Δεν είχε ούτε αυτή τη φορά εύκολη αποστολή ο Ράφα, όμως κατάφερε να σώσει και τα πέντε μπρέικ πόιντ που είχε ο 24χρονος αντίπαλός του μετά την κατάκτηση του πρώτου σετ και να ξεκινήσει επιτυχημένα την 19η παρουσία του στην ιταλική πρωτεύουσα.

Μόνο μια φορά έχει ηττηθεί σε πρεμιέρα του στη Ρώμη (το 2008 από τον Φερέρο), ενώ δεν έχει χάσει ποτέ στην καριέρα του δύο σερί ματς στο χώμα! Έφτασε πλέον τις 70 νίκες στο Foro Italico, από όπου έχει φύγει νικητής δέκα φορές.

Σίγουρα είναι αρκετά μακριά από τον Ναδάλ... που ξέραμε, όμως αν κερδίσει αυτοπεποίθηση σε αυτή την επιφάνεια, κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να φτάσει στη Ρώμη, αλλά και στο Roland Garros (αν τελικά αποφασίσει να δώσει το «παρών» στο Παρίσι)...

Θυμίζουμε ότι, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, αυτή είναι η τελευταία σεζόν στη σπουδαία καριέρα του Ράφα.

Can't stop, won't stop ⚡️@RafaelNadal levels the score vs Bergs, taking the second set 6-3!

#IBI24 pic.twitter.com/vSFVKFvuuO