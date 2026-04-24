Τέλος ο Ρανιέρι από τη Ρόμα

Παρελθόν από το πόστο του συμβούλου στη Ρόμα αποτελεί ο Κλαούντιο Ρανιέρι, με τη διοίκηση να στηρίζει τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι.

Το διαζύγιο με τον Κλαούντιο Ρανιέρι ανακοίνωσε η Ρόμα, η οποία έδειξε με αυτή την κίνηση την απόλυτη εμπιστοσύνη της στον προπονητή Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι.

Ο Ρανιέρι είχε αναφέρει σε δημόσια τοποθέτησή του ότι ο Γκασπερίνι δεν ήταν καν στις πρώτες επιλογές της διοίκησης, όμως η οικογένεια Φρίντκιν αποφάσισε να στηρίξει τον προπονητή και όχι τον σύμβουλο.

Γι’ αυτό η Ρόμα αναφέρει στην ανακοίνωση του διαζυγίου με τον Ρανιέρι: «Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην πορεία που μας περιμένει υπό την τεχνική καθοδήγηση του Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι, με κοινό στόχο την ανάπτυξη, τη βελτίωση και την επίτευξη αποτελεσμάτων αντάξιων της ιστορίας μας».