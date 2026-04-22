ΔΕΑΒ: Σε ακρόαση ο Σπανός για «σοβαρό φαινόμενο βίας στα αποδυτήρια σε βάρος των διαιτητών»

Το αφεντικό του Ατρόμητου θα απολογηθεί στις 28/4 για τη συνπεριφορά του μετά τον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet.

Το αφεντικό του Ατρόμητου έχει κληθεί σε απολογία για την Πέμπτη 23/4 και από τον αθλητικό δικαστή για "υβριστική συμπεριφορά έργω ή λόγω" προς τους διαιτητές του παιχνιδιού με την ΑΕΛ.

Να σημειωθεί ότι και ο προπονητής του Ατρόμητου Ντούσαν Κέρκεζ έχει τιμωρηθεί με επτά αγωνιστικές για "εξύβριση" του διαιτητή του συγκεκριμένου αγώνα.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Καλεί σε ακρόαση, στις 28/04/2026, τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, Σπανό Γεώργιο, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας, που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα στα αποδυτήρια, σε βάρος των διαιτητών, μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET, στις 18/04/2026 στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, για την 3η αγωνιστική των Playouts του πρωταθλήματος της Super League 1, περιόδου 2025/2026.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.