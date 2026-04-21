Σοκ στον Ατρόμητο: Ποινή επτά αγωνιστικών στον Κέρκεζ για απώθηση-εξύβριση διαιτητή!

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς για τον προπονητή του Ατρομήτου, Ντούσαν Κέρκεζ, ο οποίος αποβλήθηκε στον αγώνα με της Λάρισας.

"Φωτιά" ήταν το φύλλο αγώνα για τον Βόσνιο τεχνικό των Περιστεριωτών που αποβλήθηκε από τον διαιτητή Κατοίκο στη σαββατιάτικη αναμέτρηση με τη Λάρισα.

Η αθλητική δικαστής της Super League τιμώρησε με σωρευτική ποινή επτά αγωνιστικών (!) τον Ντούσαν Κέρκεζ, με βάση τα άρθρα 10 1ε και 10 1δ. που αναφέρονται σε απώθηση και εξύβριση διαιτητή.

Στις τάξεις του Ατρομήτου εκτιμούν ότι η δικαστής έχει εξαντλήσει την αυστηρότητά της και θα προχωρήσουν άμεσα στην άσκηση έφεσης.

Εφόσον η ποινή στον τεχνικό των Περιστεριωτών παραμείνει, τότε δεν θα καθίσει σε κανένα άλλο παιχνίδι της φετινής σεζόν στον πάγκο της ομάδας, μιας κι απομένουν επτά αγωνιστικές για το φινάλε των πλέι άουτ.