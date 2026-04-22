MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Συνέχισαν με νίκες Καβάλα και Νέστος Χρυσούπολης πριν την «αυλαία»

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Με νίκες συνέχισαν τις υποχρεώσεις τους Καβάλα και Νέστος απέναντι σε Μακεδονικό (5-1) και ΠΑΣ αντίστοιχα (1-0), για την 9η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League 2.

Η 9η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League 2 στον Βορρά διεξήχθη σήμερα (22/4) , με τις δύο ομάδες της Καβάλας να παίρνουν νίκες, χωρίς βαθμολογικό κίνητρο.

Ο ΑΟΚ επικράτησε του Μακεδονικού με 5-1, με τους Γαβριηλίδη-Δημοσθένους να κάνουν το 2-0, πριν ο Καντάβε γράψει το 2-1 και τους Σιφναίο, Κομάτσι και Μιλούνοβιτς να διαμορφώνουν το τελικό 5-1.

Λίγα χιλιόμετρα ανατολικότερα, στη Χρυσούπολη, ο Νέστος επικράτησε 1-0 του επίσης υποβιβασμένου ΠΑΣ Γιάννενα, με σκόρερ τον Βρύζα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής:

  • Νέστος - ΠΑΣ Γιάννενα 1-0
  • Καμπανιακός - ΠΑΟΚ Β 1-2
  • Καβάλα - Μακεδονικός 5-1

Η βαθμολογία:

  1. ΠΑΟΚ Β 31 βαθμοί
  2. Νέστος 30 βαθμοί
  3. Καβάλα 23 βαθμοί
  4. Καμπανιακός 16 βαθμοί
  5. ΠΑΣ Γιάννενα 10 βαθμοί
  6. Μακεδονικός 5 βαθμοί

 
Η επόμενη (10η και τελευταία αγωνιστική:

  • 26/4 15:00: ΠΑΟΚ Β - Μακεδονικός
  • 26/4 15:00: ΠΑΣ Γιάννενα - Καμπανιακός
  • 26/4 15:00: Καβάλα - Νέστος
     
Συνέχισαν με νίκες Καβάλα και Νέστος Χρυσούπολης πριν την «αυλαία»