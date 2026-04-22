Συνέχισαν με νίκες Καβάλα και Νέστος Χρυσούπολης πριν την «αυλαία»

Η 9η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League 2 στον Βορρά διεξήχθη σήμερα (22/4) , με τις δύο ομάδες της Καβάλας να παίρνουν νίκες, χωρίς βαθμολογικό κίνητρο.
Ο ΑΟΚ επικράτησε του Μακεδονικού με 5-1, με τους Γαβριηλίδη-Δημοσθένους να κάνουν το 2-0, πριν ο Καντάβε γράψει το 2-1 και τους Σιφναίο, Κομάτσι και Μιλούνοβιτς να διαμορφώνουν το τελικό 5-1.
Λίγα χιλιόμετρα ανατολικότερα, στη Χρυσούπολη, ο Νέστος επικράτησε 1-0 του επίσης υποβιβασμένου ΠΑΣ Γιάννενα, με σκόρερ τον Βρύζα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής:
- Νέστος - ΠΑΣ Γιάννενα 1-0
- Καμπανιακός - ΠΑΟΚ Β 1-2
- Καβάλα - Μακεδονικός 5-1
Η βαθμολογία:
- ΠΑΟΚ Β 31 βαθμοί
- Νέστος 30 βαθμοί
- Καβάλα 23 βαθμοί
- Καμπανιακός 16 βαθμοί
- ΠΑΣ Γιάννενα 10 βαθμοί
- Μακεδονικός 5 βαθμοί
Η επόμενη (10η και τελευταία αγωνιστική:
- 26/4 15:00: ΠΑΟΚ Β - Μακεδονικός
- 26/4 15:00: ΠΑΣ Γιάννενα - Καμπανιακός
- 26/4 15:00: Καβάλα - Νέστος