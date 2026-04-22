Συνέχισαν με νίκες Καβάλα και Νέστος Χρυσούπολης πριν την «αυλαία»

Με νίκες συνέχισαν τις υποχρεώσεις τους Καβάλα και Νέστος απέναντι σε Μακεδονικό (5-1) και ΠΑΣ αντίστοιχα (1-0), για την 9η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League 2.

Η 9η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League 2 στον Βορρά διεξήχθη σήμερα (22/4) , με τις δύο ομάδες της Καβάλας να παίρνουν νίκες, χωρίς βαθμολογικό κίνητρο.

Ο ΑΟΚ επικράτησε του Μακεδονικού με 5-1, με τους Γαβριηλίδη-Δημοσθένους να κάνουν το 2-0, πριν ο Καντάβε γράψει το 2-1 και τους Σιφναίο, Κομάτσι και Μιλούνοβιτς να διαμορφώνουν το τελικό 5-1.

Λίγα χιλιόμετρα ανατολικότερα, στη Χρυσούπολη, ο Νέστος επικράτησε 1-0 του επίσης υποβιβασμένου ΠΑΣ Γιάννενα, με σκόρερ τον Βρύζα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής:

Νέστος - ΠΑΣ Γιάννενα 1-0

Καμπανιακός - ΠΑΟΚ Β 1-2

Καβάλα - Μακεδονικός 5-1

Η βαθμολογία:

ΠΑΟΚ Β 31 βαθμοί Νέστος 30 βαθμοί Καβάλα 23 βαθμοί Καμπανιακός 16 βαθμοί ΠΑΣ Γιάννενα 10 βαθμοί Μακεδονικός 5 βαθμοί



Η επόμενη (10η και τελευταία αγωνιστική: