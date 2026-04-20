Κυζιρίδης: Δεύτερος καλύτερος παίκτης στη σκωτσέζικη Premiership σε δημιουργία ευκαιριών!

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης είναι ο δημιουργός σχεδόν δύο ευκαιριών σε κάθε ματς της Χαρτς, επίδοση που τον κατατάσσει στη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα Σκωτίας.

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης πραγματοποιεί την κορυφαία σεζόν της καριέρας του με τη φανέλα της Χαρτς, έχοντας εξελιχθεί σε έναν από του πιο πολύτιμους ποδοσφαιριστές της σκωτσέζικης Premiership.



Έχοντας δημιουργήσει μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα 62 ευκαιρίες, βρίσκεται στη δεύτερη θέση σε όλη τη λίγκα, στοιχείο που φανερώνει την μεγάλη επίδραση του στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του.

Μπροστά του βρίσκεται μόνο ο Τζέιμς Ταβερνιέ της Ρέιντζερς, από τον οποίο έχουν προέλθει 64 ευκαιρίες. Ο Κυζιρίδης παραμένει κομβικός στο παιχνίδι της Χαρτς έχοντας παράλληλα 4 γκολ και 6 ασίστ σε 33 συμμετοχές.

Η συμβολή του δεν περιορίζεται μόνο στους αριθμούς, αλλά και στον τρόπο παιχνιδιού του, καθώς αγωνίζεται κυρίως από τα άκρα και συνδυάζει ντρίμπλα, ταχύτητα και τελικές πάσες.