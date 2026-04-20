Ρεάλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξετάζουν τον Ουνάι Έμερι για τον πάγκο τους!

Μεγάλη πέραση έχει ο Ουνάι Έμερι, αφού δύο κολοσσοί τον έχουν στην λίστα τους για την άκρη του πάγκου τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «TeamTalk», τόσο η Ρεάλ Μαδρίτης όσο και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εξετάζουν ζεστά την περίπτωση του Ουνάι Έμερι για την θέση του προπονητή.

Τα δύο κορυφαία ευρωπαϊκά club βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης προπονητή και έχουν ψηλά στη λίστα τους το όνομα του Ισπανού προπονητή, ετοιμάζοντας τις κινήσεις τους για το καλοκαίρι.

Το δημοσίευμα, μάλιστα αναφέρει ότι στην Άστον Βίλα δεν εκφράζουν κάποια ανησυχία αφού ο Ισπανός τεχνικός δεσμεύεται με συμβόλαιο και θα πρέπει να καταβληθεί ένα σεβαστό ποσό για να το «σπάσει».