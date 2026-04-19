Μεντιλίμπαρ: «Είχαμε υποχρέωση να πάρουμε τη νίκη - Μένουν 4 ματς και υπάρχει το περιθώριο για το πρωτάθλημα»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, λέγοντας πως ήταν υποχρέωση των Πειραιωτών να πάρουν το «τρίποντο» μετά και τη νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην κάμερα της Cosmote TV:

«Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε και οι δυο ομάδες ευκαιρίες. Σκοράραμε το γκολ και ήταν σημαντικό. Καταφέραμε να κάνουμε το 2-0 πριν το ημίχρονο και μας έδωσε ηρεμία για το υπόλοιπο ματς. Σκοράραμε πρώτο και μετατρέψαμε τις ευκαιρίες σε γκολ, αυτό έκρινε το ματς

Αυτό θέλαμε από την αρχή, τη νίκη, ξέραμε πως είχαμε υποχρέωση μετά τη νίκη της ΑΕΚ, Μένουν 4 ματς αλλα νομίζουμε υπάρχει το περιθώριο.

Ο Ολυμπιακός πάντα στις στιγμές που χρειάζεται δείχνει την κλάση του και τη δύναμή του. Αυτό πρέπει να κάνουμε και τώρα, ό,τι περνάει από το χέρι μας να το κάνουμε».