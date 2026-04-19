Ο Παναργειακός πήρε μαζί του στη Γ΄ Εθνική το Αιγάλεω

Ο υποβιβασμένος Παναργειακός πήρε σπουδαία εντός έδρας νίκη με 3-2 απέναντι στο Αιγάλεω και το οδηγήσε στη Γ΄ Εθνική. «Λευκή» ισοπαλία (0-0) σωτηρίας στην Σύρο για Ελλάς και Athens Kallithea.

Ο Παναργειακός πανηγύρισε σπουδαία νίκη στο Άργος με 3-2 απέναντι στο Αιγάλεω που ήθελε μόνο νίκη για να συνεχίζει να ελπίζει στην παραμονή. Έτσι, οι Αργίτες πήραν μαζί τους στην Γ Εθνική το Σίτι, μια αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση των play out της Super League 2 για τον Νότιο Όμιλο.



Αυτό το αποτέλεσμα έφερε... χαμόγελα στην Σύρο, καθώς μετά το 0-0 ανάμεσα στην Ελλάς και την Athens Kallithea και οι δύο ομάδες έμειναν στην κατηγορία. Και αυτό γιατί οι Αθηναίοι έχουν την ισοβαθμία σε περίπτωση ήττας και νίκης του Αιγάλεω την τελευταία αγωνιστική.



Στο άλλο παιχνίδι της διαδικασίας τα υποβιβασμένα Χανιά νίκησαν με 1-0 την Ηλιούπολη, η οποία θα αγωνιστεί του χρόνου και εκείνη στην Γ' Εθνική.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής των Play Out του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2 και η βαθμολογία:

Ελλάς Σύρου-Athens Kallithea 0-0 Χανιά-Ηλιούπολη 1-0 Παναργειακός-Αιγάλεω 3-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)

1. Ελλάς Σύρου 30

2. Athens Kallithea FC 29

3. Αιγάλεω 26

4. Χανιά 19

5. Ηλιούπολη 13

6. Παναργειακός 8