Χάρη σε γκολ του Ματέους Κούνια, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» επικράτησαν με 1-0 των «μπλε» στο Λονδίνο, παρά τα τρία δοκάρια και τη συνολική υπεροχή τους, «αγγίζοντας» την παρουσία τους στο Champions League της σεζόν 2026-27.

Επιστροφή στις νίκες για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που «απέδρασε» με το 0-1 από το «Stamford Bridge» ενάντια στην Τσέλσι. Η ομάδα του Μάικλ Κάρικ ξέφυγε με 10 βαθμούς, ούσα τρίτη, ενώ εκείνη του Λίαμ Ροσένιορ παραμένει στην έκτη θέση και ηγείται σε ένα... τρενάκι που μπορεί να την αποκλείσει από τα ευρωπαϊκά κύπελλα της νέας σεζόν! Παράλληλα, για πρώτη φορά μετά το 1998 αριθμεί τέσσερις σερί ήττες στο πρωτάθλημα δίχως να σκοράρει, πυκνώνοντας τα... μαύρα σύννεφα πάνω από το Λονδίνο!

Σε σχέση με το ντέρμπι κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι (0-3), η Τσέλσι ήταν συνολικά ανώτερη, έχοντας 60% κατοχή μπάλας και σωρεία χαμένων ευκαιριών, ειδικά στο δεύτερο μέρος. Στο 11' το σουτ του Εστεβάο σταμάτησε στο δοκάρι, ενώ την ίδια τύχη είχαν οι κεφαλιές των Ντέλαπ στο 57' και Φοφανά στο 67'. Μάλιστα, τα σουτ των Έντσο Φερνάντες στο 38' και Καϊσέδο στο 86' πέρασαν ξυστά από την εστία του Λάμενς, διατηρώντας το «0».

Τη... λύση (0-1) είχε ο Κούνια στο 43', όταν εκτέλεσε άψογα από το σημείο του πέναλτι έπειτα από την προσπάθεια και το γύρισμα του Μπρούνο Φερνάντες από τα δεξιά.

Δείτε το γκολ και τις κυριότερες στιγμές από το ντέρμπι της 33ης αγωνιστικής: