Κομπανί: «Έχουμε σεβασμό για την Ρεάλ, στόχος μας είναι να νικήσουμε και στη ρεβάνς»

Ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, Βενσάν Κομπανί εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νίκη της ομάδας του στην έδρα της Ρεάλ, στο πρώτο ματς των δύο ομάδων για τα προημιτελικά του Champions League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το αν η Μπάγερν μπορούσε να βάλει περισσότερα γκολ: «Όχι, είμαστε ικανοποιημένοι... κάθε νίκη στο «Μπερναμπέου» είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Μπορούμε να χτίσουμε πάνω σε αυτό και το επόμενο παιχνίδι είναι εντός έδρας. Ήταν εξαιρετικά επικίνδυνοι σε ορισμένες στιγμές, δείτε την ποιότητά τους, αλλά και εμείς παραμείναμε επικίνδυνοι. Τώρα ο στόχος μας είναι να πάμε και να κερδίσουμε εντός έδρας».

Για το 100ο παιχνίδι του στον πάγκο της Μπάγερν και τα γενέθλιά του που πλησιάζουν: «Προσπαθώ να διαχωρίζω τέτοια θέματα από τα επερχόμενα γενέθλιά μου. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Δεν θα παρασυρθούμε από την ευφορία και αν κάποιος γιορτάζει τα γενέθλιά του ενώ απομένουν μερικά σημαντικά παιχνίδια. Λοιπόν, τα δικά μου γενέθλια δεν έχουν καμία σημασία. Αν οι παίκτες μου κερδίσουν τον αγώνα την επόμενη εβδομάδα, ίσως τότε νιώσω αυτή τη χαρά».

Για τα comeback που κάνει στην Ευρώπη η Ρεάλ: «Στη Μπάγερν έχουμε πάντα μεγάλο σεβασμό για την Ρεάλ. Εκτιμούμε το είδος του συλλόγου που είναι, το είδος της ομάδας που είναι. Αλλά υπάρχει και το δικό μας προφίλ, καθώς και το τι σημαίνει για τους παίκτες μας αυτά τα παιχνίδι. Αντιμετωπίζοντας την καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης, αποτελεί πρόκληση για εμάς να πάμε και να κερδίσουμε ξανά».