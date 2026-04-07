Μένει και τη νέα χρονιά στη Γιουνάιτεντ ο Μαγκουάιρ

Την επέκταση του συμβολαίου του Χάρι Μαγκουάιρ για έναν ακόμη χρόνο ανακοίνωσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα φορά και την επόμενη σεζόν ο Χάρι Μαγκουάιρ, με το ντιλ να ανακοινώνεται επίσημα. Μάλιστα, η συμφωνία προβλέπει και οψιόν για έναν ακόμη χρόνο, σύμφωνα με τα αγγλικά δημοσιεύματα.

Ο 33χρονος Άγγλος κεντρικός αμυντικός έχει κάνει αρκετές γκέλες, ωστόσο απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του συλλόγου. Εξάλλου, δεν αποκλείεται να συμπεριληφθεί και στην εθνική Αγγλίας για το Μουντιάλ, μιας και κλήθηκε στα φιλικά ματς του Μαρτίου.

Μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου, ο Μαγκουάιρ δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου: «Το να εκπροσωπώ τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι η απόλυτη τιμή. Είναι μια ευθύνη που κάνει εμένα και την οικογένειά μου περήφανους κάθε μέρα. «Είμαι ενθουσιασμένος που επεκτείνω την πορεία μου σε αυτόν τον απίστευτο σύλλογο για τουλάχιστον οκτώ σεζόν και συνεχίζω να αγωνίζομαι μπροστά στους ξεχωριστούς μας φιλάθλους, δημιουργώντας ακόμη περισσότερες υπέροχες στιγμές μαζί.

Μπορείς να νιώσεις τη φιλοδοξία και τις δυνατότητες αυτής της συναρπαστικής ομάδας. Η αποφασιστικότητα σε ολόκληρο τον σύλλογο για τη διεκδίκηση μεγάλων τίτλων είναι ξεκάθαρη για όλους και είμαι βέβαιος ότι οι καλύτερες στιγμές μας είναι ακόμα μπροστά μας».

