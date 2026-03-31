Κέρκεζ: «Περιμένω περισσότερα από Ολυμπιακό, λίγο πεσμένος ο ΠΑΟΚ, έχει πιθανότητες η ΑΕΚ»

Οι εκτιμήσεις του Ντούσαν Κέρκεζ για τη μάχη του πρωταθλήματος.

Ο Ντούσαν Κέρκεζ φιλοξενήθηκε στα στούντιο του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και-λίγες μέρες πριν την έναρξη των playoffs της Stoiximan Super League-δεν θα μπορούσε να μην ρωτηθεί για το ποιος βλέπει να κατακτά το πρωτάθλημα.



«Είναι πολύ δύσκολο να πεις. Είναι πολύ κοντά οι τρεις ομάδες. Δεν βλέπω κάποια ομάδα να έχει περισσότερες πιθανότητες. Θα παίξει ρόλο και ο Παναθηναϊκός. Είναι πολύ θετικό που οι ελληνικές ομάδες προχώρησαν φέτος στην Ευρώπη», τόνισε ο προπονητής του Ατρομήτου.

Σχετικά με τους τρεις διεκδικητές του τίτλου, είπε: «Όταν ήρθα, έλεγα μετά από κάποια παιχνίδια ότι φαβορί είναι ο Ολυμπιακός. Έχει παιχταράδες, περίμενα να κερδίσουν πιο εύκολα κάποια παιχνίδια. Περιμένω περισσότερα από τον Ολυμπιακό. Μου αρέσει ο προπονητής του. Πιστεύω πως θα μπουν δυνατά τώρα.

Ο ΠΑΟΚ είναι λίγο πεσμένος, ενώ η ΑΕΚ είναι πιθανότητες. Τον Νίκολιτς τον γνώρισα εδώ, δεν τον ήξερα από την Σερβία. Έχει κάνει καλή δουλειά, δεν περίμενε κανείς να είναι εκεί η ΑΕΚ, αλλά τα έχει καταφέρει. Δεν ξέρω πώς θα ανταποκριθεί η ομάδα τώρα που έχει και την Ευρώπη. Παίζει με μια ομάδα που κάνει πολλά καλά πράγματα στην Ισπανία (σ.σ. Ράγιο Βαγεκάνο)».



Για τον Παναθηναϊκό ανέφερε: «Η πορεία του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη ήταν σούπερ. Παλιά είχε φτάσει και πιο μακριά στην Ευρώπη, αλλά είχε χρόνια να προχωρήσει. Ο Μπενίτεθ έχει μεγάλη καριέρα, όταν ήρθε έπαιζε κάθε τρεις μέρες παιχνίδι και δεν είχε χρόνο να δουλέψει. Να δούμε από καλοκαίρι τι θα κάνει, όταν θα κάνει προετοιμασία και θα φτιάξει το δικό του γκρουπ».