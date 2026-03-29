Στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος η Κ19 του Άρη

Οι παίκτες της Κ19 του Άρη επικράτησαν στα πέναλτι (5-4) της αντίστοιχης του Ατρομήτου και βρίσκονται στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ

Οι παίκτες του Γρηγόρη Παπαδόπουλου πήραν την πρόκριση κόντρα στον Ατρόμητο και θα βρεθούν στον μεγάλο τελικό απέναντι στην Κ19 του ΠΑΟΚ. Για να προκύψει ο φιναλίστ όμως χρειάστηκε να οδηγηθούμε στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι (5-4), καθώς οι δύο αντίπαλοι δεν βρήκαν σκορ στην κανονική διάρκεια του αγώνα.

Οι κιτρινόκμαυροι είχαν τις ευκαιρίες τους και ήλεγχαν το παιχνίδι, με τον Ατρόμητο να αρκείται σε παθητικό ρόλο και να βγαίνει στην επίθεση στα τελευταία λεπτά του αγώνα, όπου χρειάστηκε να επέμβει η αμυντική γραμμή των γηπεδούχων.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του Άρη ο Ρέγιες, ο γιος του τεχνικού διευθυντή της πρώτης ομάδας, ο οποίος έπιασε το ένα από τα πέναλτι των Περιστεριωτών και έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του.

Τις επόμενες μέρες θα γίνει γνωστή η ημερομηνία και η έδρα που θα φιλοξενήσει τo "κλάσικο" της Θεσσαλονίκης για τους Νέους.