Το πρωτάθλημα ξαναρχίζει από την αρχή και τίποτα από το παρελθόν δεν εγγυάται το μέλλον 

Δύο πράγματα είναι δεδομένα μετά την κλήρωση των πλέι οφ. Και ήταν και πριν γίνει. Όλοι θα παίξουν με όλους. Και όπως συμβαίνει παντού η θεωρία από την πράξη απέχει πολύ. Είναι κλισέ, ιδίως το πρώτο, είναι όμως και η αλήθεια. Και κάθε νόμισμα, ιδίως στο ποδόσφαιρο, έχει πάντα δύο όψεις. Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Η ΑΕΚ ξεκινάει με το δυσκολότερο παιχνίδι που θα μπορούσε να δώσει. Προέρχεται από πέντε σερί ήττες σε πρωτάθλημα και κύπελλο, εκ των οποίων το μόνο παιχνίδι που πάλεψε έστω για ένα ημίχρονο μέχρι να χάσει είναι πίσω στον Μάιο του 2024 όταν έχασε την πρώτη θέση και στο τέλος το πρωτάθλημα. Όλα τα άλλα ήταν από συντριβές έως εύκολες ήττες. Φαίνεται λοιπόν ως η χειρότερη δυνατή κλήρωση αφού όλοι, εκτός ΑΕΚ, περιμένουν πως με το “καλημέρα” θα πέσει στην τρίτη θέση ισόβαθμη με τον ΠΑΟΚ που είχε την καλύτερη κλήρωση. Στη θεωρία.

Όμως η αλήθεια είναι πως με την υπέροχη τελευταία αγωνιστική και το απρόσμενο προβάδισμα ακόμη κι αν η ΑΕΚ κάνει έκτη σερί ήττα στο Φάληρο θα είναι μόλις ένα πόντο πίσω από τον Ολυμπιακό που πάει Λεωφόρο και ισόβαθμη με τον ΠΑΟΚ που έρχεται Φιλαδέλφεια. Θα θέλει μια νίκη για να είναι μόνη πρώτη αν ο Ολυμπιακός δεν περάσει από την Λεωφόρο που τα τελευταία χρόνια είναι μάλλον εφιάλτης. Και πάλι δεν θα έχει γίνει τίποτα τελεσίδικο όμως φαίνεται το πόσο ρευστά και ανοικτά είναι τα πράγματα. Σαφώς και το παρελθόν είναι οδηγός για το μέλλον αλλά δεν σημαίνει πως πάντα επαναλαμβάνεται. Στο ποδόσφαιρο τις περισσότερες φορές τα πράγματα ισορροπούν.

Ο Ολυμπιακός με την πίεση του -2 και τον κόσμο του να περιμένει επικράτηση και πρώτη θέση χωρίς δεύτερες σκέψεις θα πρέπει να νικήσει έκτη φορά σερί την ΑΕΚ που όπως έδειξε στη Φιλαδέλφεια απέναντι σε καλό Ολυμπιακό έχει βρει τον τρόπο να αντιμετωπίζει το παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ και ελέω Μάκελι στερήθηκε τη νίκη. Αν καταφέρει και πάρει ισοπαλία και πολύ περισσότερο νίκη τότε το επόμενο ματς με τον ΠΑΟΚ μπορεί να την κάνει ακλόνητο φαβορί.

Ο Ολυμπιακός με 15 γκολ σε 13 αγώνες πρωταθλήματος στον δεύτερο γύρο φωνάζει ποιο είναι το πρόβλημα του. Από την άλλη όμως είναι η ομάδα με την καλύτερη άμυνα και παράλληλα αυτή που σε κανένα αγώνα δεν είχε εικόνα κατωτερότητας από τον αντίπαλο ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα. Άρα κανείς δεν πρέπει να τον φοβάται , ούτε όμως και να τον υποτιμά.

Την ίδια και μεγαλύτερη πίεση θα έχει και ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Μπορεί λόγω του -3 στο οποίο βρέθηκε μετά την ήττα στο Βόλο να ήθελε το συγκεκριμένο παιχνίδι πρώτο με το μυαλό στο τι έγινε τις δύο προηγούμενες φορές σε πρωτάθλημα και κύπελλο στην Τούμπα όμως υπάρχει μηδενικό περιθώριο για απώλεια. Ακόμη και μια ισοπαλία θα είναι καταστροφική για το ηθικό κυρίως του ΠΑΟΚ. Ακούγεται και γράφεται πάρα πολύ μετά την ήττα του ΠΑΟΚ στον Βόλο πως ο ΠΑΟΚ όπως το έκανε το 2024 θα το κάνει και τώρα. Πράγματι το 2024 έγινε το όνειρο του κάθε οπαδού. Όμως υπήρξαν και οι τέλειες συνθήκες.

Η ΑΕΚ για παράδειγμα έφαγε δυο γκολ μπλούπερ και έχασε ένα ματς στο οποίο νικούσε 10 λεπτά πριν το τέλος. Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός πήγε στην Τούμπα δυο μέρες μετά την πρόκριση σε Ευρωπαϊκό τελικό. Μέχρι να συνέλθει από το δέος για το επίτευγμα, είχε χάσει. Και τέλος ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τον ΠΑΟΚ διαλυμένος μετά από συντριβή από την ΑΕΚ και ταφόπλακα στις ελπίδες του για πρωτάθλημα με εντός έδρας ήττα από τον Άρη. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Φατίχ Τερίμ. Υπήρξε λοιπόν ένα ντόμινο τριών σερί αγώνων όπου όλα πήγαν ή ήταν εξαρχής ιδανικά. Μπορεί να ξαναγίνει. Όμως κάποιος πρέπει να το κάνει. Το αν μπορεί δεν είναι σίγουρο επειδή έγινε κάποτε.

Είχα γράψει σε ανύποπτο χρόνο πως δεν είναι εύκολο να πατήσεις ένα κουμπί και να γίνεις ανίκητος επειδή τέλειωσαν τα διπλά ματς την εβδομάδα και επέστρεψαν κάποιοι σημαντικοί παίκτες. Νομίζω πως αυτό επιβεβαιώθηκε και με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό τους από την Ευρώπη και την επιστροφή των τραυματιών. Το ίδιο ισχύει και για τα Ευρωπαϊκά ματς που έχει η ΑΕΚ. Δεν σημαίνει πως θα είναι… πτώμα ή αποπροσανατολισμένη. Σαφώς και μπορεί να συμβούν απρόοπτα όπως ένας τραυματισμός αλλά από την άλλη η ΑΕΚ θα έχει ρυθμό που δεν θα έχουν οι άλλοι. Και ένα μεγάλο κίνητρο που δεν θα την αφήνει λεπτό να εφησυχάσει. Επίσης δεν θα ξαναπαίξει με Έλληνα διαιτητή και ο Μάκελι ήταν μία κι έξω. Εργολαβία… Το πρωτάθλημα ξαναρχίζει από την αρχή. Και όλα είναι μέσα…

