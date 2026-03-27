Κρόος: «Ήθελα να αποχωρήσω όπως μου άξιζε»

Ο Τόνι Κρόος μίλησε για την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, εξηγώντας πως ήθελε να φύγει την κατάλληλη στιγμή, πριν αρχίσει να αντιμετωπίζει σωματικά προβλήματα.

Ο Γερμανός μέσος τόνισε πως είχε ξεκάθαρο στο μυαλό του τον τρόπο με τον οποίο ήθελε να κλείσει την καριέρα του.

«Αποσύρθηκα γιατί δεν ήθελα ποτέ να φτάσω στο σημείο όπου δεν θα ένιωθα καλά ή θα είχα σωματικά προβλήματα. Η αίσθηση με την μπάλα δεν φεύγει ποτέ, την έχω ακόμη. Ήξερα πάντα ότι ήθελα να φύγω όπως μου αξίζει, όπως αξίζει στον σύλλογο και όπως θέλω να με θυμούνται οι φίλαθλοι. Η τελευταία εικόνα είναι πολύ σημαντική για μένα. Είμαι πολύ χαρούμενος με αυτή την απόφαση, έγινε ακριβώς όπως το ήθελα».

Αναφερόμενος στο ιδανικό φινάλε της καριέρας του, τόνισε πως τα πράγματα εξελίχθηκαν καλύτερα απ’ ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί.

«Δεν μπορούσα να σχεδιάσω ότι θα κερδίσω το Champions League, γιατί είχα ήδη αποφασίσει να αποσυρθώ. Στο τέλος όμως όλα πήγαν τέλεια, με το Champions League και τη La Liga, δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερα».