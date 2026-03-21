Αποχωρεί ο Σιόντης από τον ΠΑΣ Γιάννινα

Την αποχώρησή του από τον ΠΑΣ Γιάννινα ανακοίνωσε ο Νίκος Σιόντης, μετά την προηγηθείσα ανακοίνωση του ερασιτέχνη ΠΑΣ ότι δεν διαπραγματεύεται με κανέναν όσο υφίσταται η ΠΑΕ.

Ο Σιόντης θα παραδώσει τα «κλειδιά» της ομάδας την ερχόμενη Δευτέρα, καθώς οι οικονομικές υποχρεώσεις που “τρέχουν” δεν αφήνουν περιθώριο χρόνου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Σιόντη:

Σε συνέχεια της επίσημης τοποθέτησης του Ερασιτέχνη, επαναλαμβάνω ότι σέβομαι απόλυτα τον θεσμικό του ρόλο και το δικαίωμά του να επιλέξει τον τρόπο και τη διαδικασία για την επόμενη ημέρα της ομάδας.

Οφείλω, ωστόσο, να επισημάνω ότι εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες αναμένω επίσημη απάντηση στην πρόταση που ετοίμασε και κατέθεσε ο νομικός σύμβουλος της ΠΑΕ κύριος Σοφοκλής Πιλάβιος, ενώ, παρά τις επανειλημμένες δικές μου πρωτοβουλίες και προσπάθειες για συνάντηση και ουσιαστικό διάλογο, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση, ούτε έστω μια στοιχειώδης ενημέρωση. Την ανακοίνωση την πληροφορήθηκα, όπως και όλος ο κόσμος, μέσω των μέσων ενημέρωσης.

Είναι δεδομένο ότι η ομάδα, είτε για αγωνιστικούς είτε για εξωαγωνιστικούς λόγους — είτε και για τους δύο — θα αγωνιστεί, εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις, στη Γ’ Εθνική κατηγορία. Συνεπώς, η επιστροφή στον Ερασιτέχνη αποτελεί ήδη πραγματικότητα και όχι μελλοντικό ενδεχόμενο, γεγονός που καθιστά τον χρόνο απολύτως κρίσιμο.

Χαίρομαι ιδιαίτερα για την αναφορά του Ερασιτέχνη στην «απόλυτη διαφάνεια», καθώς, αν μη τι άλλο, φωτογραφίζει αποκλειστικά τη δική μου παρουσία και προσπάθεια όλο αυτό το διάστημα. Πρόκειται για μια αρχή που δεν περιορίστηκε σε διακηρύξεις, αλλά εφαρμόστηκε στην πράξη, για πρώτη φορά στην 60χρονη ιστορία του ΠΑΣ, με πλήρη καταγραφή, συνεχή ενημέρωση και απόλυτη αποτύπωση όλων των οικονομικών δεδομένων. Κάθε ευρώ που εισήλθε ή δαπανήθηκε είναι τεκμηριωμένο, επαληθεύσιμο και απολύτως διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή. Η απόλυτη διαφάνεια, επομένως, υπήρχε ήδη και μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια ουσιαστική και ελπιδοφόρα επόμενη ημέρα — κάτι που δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν κατέστη εφικτό.

Ζητήματα όπως ο εξωδικαστικός μηχανισμός και οι συσσωρευμένες υποχρεώσεις, χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, απαιτούν άμεση διαχείριση, γνώση, προετοιμασία και κυρίως πραγματικούς οικονομικούς πόρους. Χωρίς αυτά, καμία προσπάθεια δεν μπορεί να έχει ουσία — και αυτό έχει ήδη αποδειχθεί. Παράλληλα, χωρίς τις παραπάνω προϋποθέσεις, η προσέλκυση σοβαρών επενδυτών και αξιόπιστων χορηγών καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη, έως και ανέφικτη.

Δεν μπορώ, επίσης, να μην αναφέρω ότι στην ανακοίνωση δεν υπάρχει καμία αναφορά στο πρόσωπό μου. Πρόκειται για μια παράλειψη που προκαλεί, αν μη τι άλλο, εύλογη έκπληξη, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς ότι η παρουσία μου αυτούς τους οκτώ μήνες δεν ήταν τυπική, αλλά αφορούσε καθημερινή ενασχόληση, προσωπική υπέρβαση με τεράστια οικονομική συμβολή, με μοναδικό στόχο – ο οποίος επιτεύχθηκε με απόλυτη επιτυχία- η ομάδα να παραμείνει ζωντανή. Δεν το αναφέρω ως απαίτηση, αλλά ως αυτονόητη βάση για έναν στοιχειώδη και ειλικρινή διάλογο.

Από τη στιγμή που, όπως προκύπτει από την επίσημη τοποθέτηση του Ερασιτέχνη, η όποια ουσιαστική διαδικασία μετατίθεται για μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου — χρόνος που, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν επαρκεί για μια σοβαρή και οργανωμένη επόμενη ημέρα — αλλά και σεβόμενος τον θεσμικό του ρόλο και την κρισιμότητα της κατάστασης, οφείλω να δηλώσω ότι, εφόσον η κατεύθυνση αυτή δεν μεταβληθεί άμεσα, η Δευτέρα 23 Μαρτίου θα αποτελέσει το σημείο της αποχώρησής μου από την παρούσα προσπάθεια.

Από εκεί και πέρα, το ενδεχόμενο οποιασδήποτε μελλοντικής εμπλοκής μου θα εξαρτηθεί, πρωτίστως, από το αν και κατά πόσο θα υπάρξει σχετική πρόσκληση για τη συμμετοχή μου σε μια τέτοια διαδικασία, καθώς και από το αν θα διαμορφωθεί ένα σαφές, ουσιαστικό και θεσμικά κατοχυρωμένο πλαίσιο που να δικαιολογεί, από τη δική μου πλευρά, μια τέτοια επανεξέταση.

Σε κάθε περίπτωση, θα συνεχίσω να στηρίζω τον ΠΑΣ Γιάννινα ως υγιής φίλαθλος της ομάδας.

Στο τέλος της ημέρας, αυτό που προέχει δεν είναι τα πρόσωπα, αλλά μόνο το καλό του ΠΑΣ Γιάννινα.