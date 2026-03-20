Οι φάσεις για τις οποίες έχει κάθε λόγο να διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός στο ευρωπαϊκό του ταξίδι (pics)

Το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Παναθηναϊκού ολοκληρώθηκε, με τους «πράσινους» να έχουν κάθε λόγο να διαμαρτύρονται για την αντιμετώπιση που είχαν από τους διαιτητές και τα σκανδαλώδη σφυρίγματα (ή μη σφυρίγματα) εναντίον τους.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν την ευρωπαϊκή τους περιπέτεια από τα προκριματικά του Champions League, αντιμετωπίζοντας την Ρέιντζερς. Στην Γλασκώβη έμειναν με 10 παίκτες λόγω της αυστηρής αποβολής του Βαγιαννίδη και τελικά ηττήθηκαν με 2-0, παρά τις πολλές ευκαιρίες που είχαν χάσει στα πρώτα λεπτά, με κορυφαία εκείνη του Πελίστρι.

Στην ρεβάνς, το «Τριφύλλι» προσπάθησε να φτάσει στην ανατροπή και σίγουρα θα είχε πολύ περισσότερες πιθανότητες να το καταφέρει εάν είχε υποδειχθεί το ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΟ πέναλτι για τράβηγμα φανέλας στον Ιωαννίδη αλλά και χέρι ταυτόχρονα (!!!) από αμυντικό της Ρέιντζερς, με την διπλή παράβαση να περνά προφανώς απαρατήρητη από διαιτητή και VAR. Κι αυτό ήταν μόνο η αρχή...

Μετά την πρόκριση επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ, ο Παναθηναϊκός διεκδίκησε την είσοδό του στην League Phase του Europa League κόντρα στην Σαμσουνσπόρ, παίρνοντας τελικά το εισιτήριο για την δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση. Και θα μπορούσε να το έχει κάνει πολύ πιο εύκολα, εάν στην ρεβάνς της Τουρκίας είχε δοθεί το πέναλτι για το μαρκάρισμα του τερματοφύλακα στον Τετέ, το οποίο όμως δεν… συγκίνησε τον «άρχοντα» του αγώνα.

Θα περίμενε κανείς στην League Phase τα πράγματα να είναι καλύτερα, αλλά και εκεί ο Παναθηναϊκός έχει λόγους να διαμαρτύρεται. Στο εντός έδρας ματς με την Βικτόρια Πλζεν, που έληξε ισόπαλο με 0-0, υπάρχει πέναλτι για προβολή στον Σφιντέρσκι, σε μια φάση ίδια με αυτή κόντρα στην Ρεάλ Μπέτις. Η μόνη διαφορά είναι ότι η καθαρή παράβαση εδώ δεν υποδείχθηκε και έτσι οι «πράσινοι» δεν είχαν την ευκαιρία να προσθέσουν άλλους δύο βαθμούς στην συγκομιδή τους.

Πέναλτι βέβαια έπρεπε να δοθεί και στην αναμέτρηση για την ενδιάμεση φάση με τον ίδιο αντίπαλο, όταν σε εκτέλεση κόρνερ παίκτης της Πλζεν πάτησε τον αστράγαλο του Πάλμερ-Μπράουν. Για μια ακόμα φορά όμως η παράβαση πέρασε απαρατήρητη, το ματς έληξε ισόπαλο και τελικά το «Τριφύλλι» πήρε την πρόκριση μέσα στην Τσεχία, στην διαδικασία των πέναλτι.

Και φτάνουμε στην φάση των «16» και τα παιχνίδια με την Ρεάλ Μπέτις. Στο ΟΑΚΑ διαιτητής και VAR «κατάπιαν» πέναλτι για τράβηγμα φανέλας στον Τετέι (κόντεψε να του την βγάλει ο αμυντικός) ενώ στο «Λα Καρτούχα» μέτρησαν ένα γκολ στο οποίο υπάρχει και οφσάιντ αλλά και φάουλ στον Καλάμπρια, σε μια απόφαση που κυριολεκτικά είναι αδύνατον να δικαιολογηθεί και δείχνει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τις διαθέσεις που υπήρχαν κατά του Παναθηναϊκού...

Όλα αυτά την στιγμή που και πέρσι υπήρχε πέναλτι που δεν δόθηκε στο Άμστερνταμ, ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ πέναλτι για χέρι στο εκτός έδρας ματς με την Λανς, καθαρό πέναλτι για χέρι στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, ατιμώρητα τα… δολοφονικά μαρκαρίσματα των παικτών της Τζουργκάρντεν σε Ουναΐ και Μλαντένοβιτς, ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΟ γκολ απέναντι στην Ελσίνκι που δεν μέτρησε, παρότι η μπάλα είχε περάσει εμφανώς την γραμμή αλλά και πέναλτι που δεν δόθηκε τόσο στο εκτός, όσο και στο εντός έδρας παιχνίδι με την Βίκινγκουρ.

Κι αν πάμε ακόμα πιο πίσω, θα θυμηθούμε το πέναλτι που δεν δόθηκε στον Σπόραρ στην ισοπαλία με την Μακάμπι Χάιφα στο Ισραήλ, αλλά και το αντικανονικό γκολ της ίδιας ομάδας στην Λεωφόρο, που τελικά άφησε -άδικα- εκτός Ευρώπης τον Παναθηναϊκό...