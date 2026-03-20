Εκτός εθνικής Αγγλίας ο Αλεξάντερ-Άρνολντ, στην αποστολή ο Μαγκουάιρ

Χωρίς τον Αλεξάντερ-Άρνολντ είναι οι κλήσεις της Αγγλίας για τα φιλικά που έρχονται, με τον Τομας Τούχελ από την άλλη να συμπεριλαμβάνει κανονικά τον Χάρι Μαγκουάιρ.

Οι μέτριες εμφανίσεις του Τρεντ Αλεξάντερ-Αρνολντ με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, δημιουργούν αμφιβολία αν θα είναι τελικά στην αποστολή της εθνικής Αγγλίας για τα τελικά του Μουντιάλ το προσεχές καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Πάντως ο Γερμανός ομοσπονδιακός τεχνικός των «τριών λιονταριών» φρόντισε να του στείλει ένα μήνυμα, αφήνοντας τον εκτός επιλογών για τα φιλικά ματς με Ουρουγουάη (27/3) και Ιαπωνία στο «Γουέμπλεϊ» (31/3).

Αντίθετα, επανέρχεται ο Χάρι Μαγκουάιρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ στη λίστα είναι και ο 35χρονος τερματοφύλακας της Μπράιτον, Τζέισον Στιλ, που δεν έχει ακόμη συμμετοχή με το εθνόσημο.



Αναλυτικά οι κλήσεις:

Τερματοφύλακες: Ντιν Χέντερσον (Κρίσταλ Πάλας), Τζόρνταν Πίκφορντ (Έβερτον), Τζέιμς Τράφορντ (Μάντσεστερ Σίτι), Άαρον Ράμσντεϊλ (Νιούκαστλ), Τζέισον Στιλ (Μπράιτον).

Αμυντικοί: Νταν Μπερν (Νιούκαστλ), Μαρκ Γκουέχι (Μάντσεστερ Σίτι), Λιούις Χολ (Νιούκαστλ), Έζρι Κόνσα (Άστον Βίλα), Τίνο Λιβραμέντο (Νιούκαστλ), Χάρι Μαγκουάιρ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Νίκο Ο'Ράιλι (Μάντσεστερ Σίτι), Τζάρελ Κουάνσα (Λεβερκούζεν), Τζεντ Σπενς (Τότεναμ), Τζον Στόουνς (Μάντσεστερ Σίτι), Φικάγιο Τομόρι (Μίλαν).



Μέσοι: Έλιοτ Άντερσον (Νότιγχαμ Φόρεστ), Τζουντ Μπέλινγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης), Τζέιμς Γκάρνερ (Έβερτον), Τζόρνταν Χέντερσον (Μπρέντφορντ), Κόμπι Μέινου (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ), Μόργκαν Ρότζερς (Άστον Βίλα), Άνταμ Γουόρτον (Κρίσταλ Πάλας).

Επιθετικοί: Τζάροντ Μπόουεν (Γουέστ Χαμ), Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούιν (Λιντς), Εμπερέτσι Έζε (Άρσεναλ), Φιλ Φόντεν (Μάντσεστερ Σίτι), Άντονι Γκόρντον (Νιούκαστλ), Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου), Νόνι Μαντουέκε (Άρσεναλ), Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι), Μάρκους Ράσφορντ (Μπαρτσελόνα, δανεικός από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Μπουκάγιο Σάκα (Άρσεναλ), και Ντόμινικ Σολάνκε (Τότεναμ).