Τι είπε ο Στίλερ στον Μπακασέτα για το δεύτερο γκολ της Μπέτις

Πώς δικαιολόγησε ο Γερμανός διαιτητής την κατακύρωση του δεύτερου γκολ της Μπέτις στον αρχηγό του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός είχε σφοδρά παράπονα από τη διαιτησία της ρεβάνς με την Μπέτις, φωνάζοντας για το δεύτερο καθοριστικό γκολ των Ισπανών, στην εκπνοή του ημιχρόνου. Μία φάση για την οποία και η "Marca" τοποθετήθηκε, αναφέροντας ότι υπήρξε ξεκάθαρο οφσάιντ, ενώ είχε προηγηθεί και καθαρό φάουλ επάνω στον Καλάμπρια που δεν υπέδειξε ο Στίλερ.

Μετά την εξέταση της φάσης από το VAR, ο Γερμανός διαιτητής εξήγησε στον Τάσο Μπακασέτα ότι "εξετάσαμε τη φάση και δεν νομίζουμε ότι υπήρξε οφσάιντ", με αποτέλεσμα να δείξει σέντρα και να πάνε οι δύο ομάδες με το σκορ 2-0 στην ανάπαυλα.