Ειδικό πρόγραμμα ο Βάργκα στο ξεκίνημα της προπόνησης

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε στην έναρξη της σημερινής προπόνησης στην Αγιά Σοφιά - ALLWYN Arena ο Μπάρναμπας Βάργκα.

Πιο συγκεκριμένα ο διεθνής Ούγγρος επιθετικός, βγήκε μόνος του στον αγωνιστικό χώρο λίγο μετά την έναρξη της προπόνησης και έκανε έκανε χαλαρό τρέξιμο περιμετρικά. Αναμένουμε την ολοκλήρωση της προπόνησης για να μάθουμε περισσότερα για την κατάσταση του εν όψει του αυριανού αγώνα με την Τσέλιε.

Η ΑΕΚ έχοντας το 0-4 του πρώτου αγώνα στην Σλοβενία ουσιαστικά βρίσκεται με το 1,5 πόδι στα προημιτελικά του UEFA Conference League και θέλει στην αυριανή ρεβάνς να σφραγίσει και τυπικά την πρόκριση της παίζοντας με σοβαροτητα και συγκέντρωση κάτι που επισήμανε και νωρίτερα ο Μάρκο Νίκολιτς στην συνέντευξη Τύπου.