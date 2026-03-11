Κονγκό: Ισόβια κάθειρξη στον πρόεδρο της ομοσπονδίας για οικονομικό σκάνδαλο

Σε ισόβια φυλάκιση καταδικάστηκε ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Κονγκό, έπειτα από απόφαση δικαστηρίου στο Μπραζαβίλ, αφού κρίθηκε ένοχος για υπεξαίρεση μεγάλου χρηματικού ποσού που προερχόταν από επιχορηγήσεις της FIFA.

Ο Ζαν-Γκι Μπλεζ Μαγιολάς βρέθηκε στο επίκεντρο μεγάλου οικονομικού σκανδάλου, με τις αρχές να τον κατηγορούν για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύγκρουση συμφερόντων, πλαστογραφία και κατάχρηση περίπου 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, τα χρήματα αυτά προορίζονταν για την ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου στη χώρα, καθώς και για τη δημιουργία ενός τεχνικού προπονητικού κέντρου κατά την περίοδο της πανδημίας.

Ωστόσο, αντί να χρησιμοποιηθούν για τους συγκεκριμένους σκοπούς, κατέληξαν σε προσωπικούς λογαριασμούς του προέδρου μέσω εταιρειών-βιτρίνα.

Το δικαστήριο επέβαλε την ίδια ποινή ισόβιας κάθειρξης τόσο στη σύζυγο όσο και στον γιο του Μαγιολάς, ενώ ο ταμίας της ομοσπονδίας καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης για τη συμμετοχή του στην υπόθεση.