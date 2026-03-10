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Σαν σε... προπόνηση στο Μπέργκαμο η Μπάγερν με τριάρα πριν το ημίωρο! (vids)

Ποδόσφαιρο
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Η Μπάγερν κάνει ότι θέλει την Αταλάντα στο Μπέργκαμο και πριν το ημίωρο προηγείται με 0-3!

Δείτε τα γκολ παρακάτω: 

 

Σαν σε... προπόνηση στο Μπέργκαμο η Μπάγερν με τριάρα πριν το ημίωρο! (vids)