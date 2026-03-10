Το Αμβούργο, ο Πιρόλα και το γερμανικό… ιστορικό

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ με πρωταγωνιστή τον 24χρονο στόπερ του Ολυμπιακού.

Μπορεί ο Ολυμπιακός να μην κατάφερε να πάρει το «τρίποντο» στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ωστόσο ο Λορέντσο Πιρόλα κέρδισε μια θέση σε γερμανικό μπλοκάκι.

Το Αμβούργο είχε το δικό του απεσταλμένο στο «Καραϊσκάκη» - όπως έγραψε το SDNA – και η απόδοση του 24χρονου κεντρικού αμυντικού της πειραϊκής ομάδας έκανε…γκελ, με ό,τι ασφαλώς μπορεί να συνεπάγεται αυτό.

Το γερμανικό κλαμπ βρίσκεται σε φάση προεργασίας με επίκεντρο την ενίσχυση του αμυντικού άξονα εν όψει της νέας σεζόν.

Από την πλευρά του, ο Ιταλός στόπερ κινήθηκε σε υψηλές…στροφές από πλευράς απόδοσης στην αναμέτρηση κόντρα στον Δικέφαλο του Βορρά.

Ενέπνεε σιγουριά στις κινήσεις του, απέφυγε τα λάθη και μάλιστα ήταν αυτός που πιστώθηκε δύο καίριες επεμβάσεις.

Στο 66΄απομάκρυνε την μπάλα σχεδόν πάνω στη γραμμή έπειτα από πλασέ του Κωνσταντέλια, ενώ στις καθυστερήσεις του ματς έβαλε «στοπ» σε καθοριστική φάση με πρωταγωνιστή τον Ντεσπόντοφ.

Παρεμπιπτόντως, αξίζει να σημειώσουμε πως ο Πιρόλα δεν…συνδέεται πρώτη φορά με γερμανική ομάδα.

Το 2021 κι όταν ακόμα ανήκε στην Ίντερ, η Σάλκε ενδιαφέρθηκε για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, η Σάλκε είχε καταθέσει πρόταση δανεισμού με υποχρεωτική αγορά (περίπου 1 εκ. ευρώ δανεισμό + 5 εκ. οψιόν), αλλά η Ίντερ την απέρριψε.