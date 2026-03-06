«Μάτια» από Γαλλία και Γερμανία στο Φάληρο για το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Το ντέρμπι της Κυριακής (8/3) στο Καραϊσκάκη δεν προκαλεί μόνο ελληνικό ενδιαφέρον. Σκάουτερ από ευρωπαϊκά κλαμπ έχουν ήδη «κλείσει θέση» στις εξέδρες. Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί στο εξωτερικό το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Κυριακή (8/3) στο «Καραϊσκάκη». Πέρα από τη βαθμολογική σημασία και το πάντα υψηλό επίπεδο έντασης που συνοδεύει τις αναμετρήσεις των δύο ομάδων, το παιχνίδι θα έχει και… διεθνές χρώμα στις εξέδρες.

Πρόσωπα από το σκάουτινγκ υρωπαϊκών συλλόγων έχουν ήδη φροντίσει να κάνουν το σχετικό «ρεζερβέ» για το μεγάλο ματς, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά ποδοσφαιριστές που τσεκάρονται ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA, η Λιλ (Γαλλία) και το Αμβούργο (Γερμανία) θα έχουν τα δικά τους «μάτια» στο Φάληρο. Και οι δύο ομάδες βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης παικτών για την επόμενη σεζόν και το συγκεκριμένο ντέρμπι θεωρήθηκε μια καλή ευκαιρία για live scouting.

Η Λιλ έχει στρέψει την προσοχή της κυρίως στον άξονα. Οι Γάλλοι βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης ποδοσφαιριστών που μπορούν να ενισχύσουν τη μεσαία γραμμή τους από το καλοκαίρι και το ελληνικό πρωτάθλημα βρίσκεται εδώ και καιρό στο ραντάρ τους.

Το ντέρμπι στο Φάληρο θεωρείται ιδανικό «τεστ», καθώς οι ποδοσφαιριστές που θα αγωνιστούν καλούνται να διαχειριστούν υψηλό ρυθμό, πίεση και ένταση στοιχεία που βοηθούν τους σκάουτερ να βγάλουν πιο ασφαλή συμπεράσματα.

Από την άλλη πλευρά, το Αμβούργο φαίνεται να έχει διαφορετικές προτεραιότητες στο μεταγραφικό του πλάνο. Οι Γερμανοί «χτενίζουν» την αγορά για ενίσχυση τόσο στην αμυντική γραμμή όσο και στην κορυφή της επίθεσης, αναζητώντας έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να καλύψει τη θέση του κλασικού φουνταριστού.

Γι’ αυτόν τον λόγο, το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ βρίσκεται ψηλά στη λίστα των αγώνων που θέλουν να παρακολουθήσουν από κοντά. Σε τέτοιες αναμετρήσεις οι παίκτες καλούνται να αποδείξουν πράγματα σε συνθήκες πραγματικής πίεσης, κάτι που για τα ευρωπαϊκά κλαμπ αποτελεί πολύτιμο δείκτη αξιολόγησης.