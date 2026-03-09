ΠΑΟΚ: Γκοντσαρόβα για Νέα Τούμπα, προπονητικό και Καυτανζόγλειο: «Κινούμαστε μέσα στο χρονοδιάγραμμα»

Στο τραπέζι της Γενικής Συνέλευσης του ΠΑΟΚ τέθηκαν ερωτήσεις για τη Νέα Τούμπα, το προπονητικό της Θέρμης και το Καυτανζόγλειο - Τί απάντησε η CEO του Δικεφάλου, Μαρία Γκοντσαρόβα.

«Κινούμαστε μέσα στο χρονοδιάγραμμα»

Ερώτηση σχετικά με το θέμα της Νέας Τούμπας δέχθηκε η Μαρία Γκοντσαρόβα, δηλώνοντας πως: «Μετά από κάποιες συζητήσεις πολύπλοκες, τελικά υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας με τον ΑΣ για τη Νέα Τούμπα τον Γενάρη. Μέσα σε αυτό περιγράφονται με λεπτομερή τρόπο όλα όσα αφορούν το νέο γήπεδο. Προβλέπει ενέργειες απ' όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, με τη δημιουργία της εταιρείας ειδικού σκοπού που θα τρέξει όλα τα γραφειοκρατικά ζητήματα για να προχωρήσουμε μετά στα σχέδια και στην κατασκευή του γηπέδου. Αυτό που έχει ολοκληρωθεί είναι η εταιρεία ειδικού σκοπού και ανήκει στην οικογένεια Σαββίδη.

Προχωράμε στα λεπτομερή σχέδια με τους αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς, έχουμε ήδη αρχίσει με την υποβολή στην εφορία αρχαιοτήτων, είχαμε ήδη συσκέψεις με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την περιφέρεια. Το σχέδιο είναι αρκετά περίπλοκο γιατί είναι στο κέντρο του αστικού ιστού και χρειάζεται η συμμετοχή όλων των φορέων στης πόλης. Πριν την υπογραφή της κύριας συμφωνίας με τον ΑΣ, πρέπει να τα καταλήξουμε για τους δικούς τους χώρους και το πως θα λειτουργήσουν. Προς το παρόν κινούμαστε μέσα στο χρονοδιάγραμμα, δεν θα μπορούσα να θέσω ακριβείς ημερομηνίες γιατί δεν εξαρτώνται όλα από εμάς. Έχουμε σχέδια, διάθεση και δυνατότητα. Θέλουμε να τα κάνουμε όλα όσο καλύτερα γίνεται για το νέο γήπεδο».

«Αυτήν την εβδομάδα υπογράφουμε συμφωνία μίσθωσης για τη χρήση του Καυτανζογλείου»

Όσο για το Καυτανζόγλειο και την επικείμενη μετακίνηση του ΠΑΟΚ, τόνισε πως: «Αυτή την εβδομάδα υπογράφουμε συμφωνία μίσθωσης για την χρήση του γηπέδου. Περιμένουμε να είναι έτοιμο για τις ανάγκες της ομάδας. Εμείς από την πλευρά μας κάνουμε τα πάντα για να είμαστε ευέλικτοι. Κινούμαστε στοχευμένα και αναλαμβάνουμε ένα μέρος των εργασιών για να μετακινηθούμε εκεί, όταν χρειαστεί. Θα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στις ενέργειες που πρέπει. Ελπίζω πως θα είναι έτοιμο για την επόμενη σεζόν, αλλά θα μετακινηθούμε, όταν πρέπει να μετακινηθούμε».

Για το νέο προπονητικό, ανέφερε πως: «Ξεκινήσαμε τις πρόδρομες εργασίες το καλοκαίρι. Προχωράμε έντονα στις συζητήσεις με τους αρχιτέκτονες και τους μελετητές, για να προχωρήσει το έργο. Αν δεν έχουμε κάποιες καθυστερήσεις από πλευράς των αρχών, μέσα στους επόμενους έξι μήνες θα ξεκινήσουν οι εργασίες για το νέο προπονητικό».

Για τις σχέσεις της ΠΑΕ με τον ΑΣ, σημείωσε πως: «Πιστεύω ότι σε κάθε οικογένεια υπάρχουν εντάσεις. Αυτό μας έκανε πιο δυνατούς και να έχουμε μια καλύτερη σχέση. Ήταν, είναι και θα είναι ο ΠΑΟΚ μια οικογένεια ενωμένη με κοινό όραμα και καλή επικοινωνία. Αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε ένας οργανισμός ενωμένος και θεωρώ ότι είμαστε σε φάση που υπάρχει κατανόηση και κοινή αντίληψη. Είναι ευθύνη όλων μας, εγώ είμαι υπέρ του να βρίσκουμε λύσεις προς την θετική κατεύθυνση. Όσα μάθαμε απο το καλοκαίρι, είναι ότι κάθε μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ πρέπει να συμβάλλει προς την επίλυση των προβλημάτων για να είμαστε ενωμένοι».

Για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, υπογράμμισε πως: «Ποτέ κανείς δεν έχει πουλήσει παίκτη, αν δεν θέλει να φύγει ο ίδιος. Ο Κωνσταντέλιας είναι εδώ μαζί μας, έχει ένα πολυετές συμβολαιο με την ομάδα και τον έχουμε εδω και τον απολαμβάνουμε».