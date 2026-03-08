Η κριτική των παικτών του ΠΑΟΚ: Οι συγκλονιστικοί Κεντζιόρα-Τσιφτσής και ο πανταχού παρών Ζαφείρης

Τσιφτσής-Κεντζιόρα «καθάρισαν» τα πάντα αμυντικά, ο Ζαφείρης ήταν... παντού, με τον ΠΑΟΚ να μένει στο 0-0 απέναντι στον Ολυμπιακό, καθώς έλειψε το τελικό «κλικ» επιθετικά.

Τσιφτσής: Εκ των κορυφαίων, καθώς έσωσε τον ΠΑΟΚ σε δύο περιπτώσεις, τα δύο σουτ του Ελ Κααμπί.

Σάντσες: Ξεκίνησε νωχελικά τον αγώνα, όμως σταδιακά ανέβασε απόδοση και ήταν εκ των διακριθέντων όπως όλη η άμυνα του ΠΑΟΚ.

Κεντζιόρα: Αλάνθαστος, ηγετικός και κυριαρχικός στις μονομαχίες ο Πολωνός, που πρέπει να μην έχασε διεκδίκηση.

Μιχαηλίδης: Όπως και ο Κεντζιόρα, έτσι και ο Έλληνας στόπερ δεν έχασε μονομαχία κυρίως στα ψηλά, πλην δύο λεπτών αδράνειας στο 77-78ο λεπτό.

Μπάμπα: Είχε ζητηματάκια από την πλευρά του, με τον Ιβανούσετς να μην βοηθάει, τον Ολυμπιακό να «φορτώνει» την πλευρά, αλλά τον Γκανέζο να στέκεται όρθιος όποτε χρειάστηκε. Εξαιρετικός στην επανάληψη, αφού έδεσε -όπως πάντα- με τον Τάισον.

Ζαφείρης: Ήταν... παντού στον αγωνιστικό χώρο, καλύπτοντας αμέτρητα χιλιόμετρα, πιθανότατα ο MVP.

Οζντόεφ: Σε μέτριο βράδυ ο Ρώσος, συγκριτικά με την υπόλοιπη μέσο-αμυντική «ασπρόμαυρη» γραμμή.

Μπιάνκο: Κλήθηκε να μπει εσπευσμένα μετά τον τραυματισμό στο ζέσταμα του Ζίβκοβιτς. Ελάχιστες θετικές ενέργειες μεσοεπιθετικά, πιέζοντας ψηλά, ως εκεί.

Ιβανούσετς: Εκτός... νερών ο Κροάτης, τόσο αμυντικά στις καλύψεις του Μπάμπα, όσο και επιθετικά με πολλά λάθη.

Χατσίδης: Ενώ «ζητούσε» τη μπάλα και προσπάθησε να δημιουργήσει «ρήγμα», κάπου τα χαλούσε.

Γερεμέγιεφ: Είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του ΠΑΟΚ με το χαμένο τετ α τετ του 29ου λεπτού, πιέζοντας ασταμάτητα τα στόπερ του Ολυμπιακού και τον Τζολάκη.

Οι αλλαγές:

Τάισον - Κωνσταντέλιας: Έδωσαν άλλον... αέρα στον ΠΑΟΚ, φτάνοντας κοντά στο γκολ, το οποίο όμως δεν ήρθε.

Μεϊτέ: Επέστρεψε μετά από 21 μέρες ο Γάλλος, που έδειξε κάπως νωχελικός, χωρίς όμως να κάνει λάθος.

Καμαρά - Ντεσπόντοφ: Μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο του ματς, με τον Αφρικανό να δείχνει λίγο ασταθής και τον Βούλγαρο στην κρίσιμη στιγμή στο 92' να... αδρανεί.