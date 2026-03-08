Βόλος και ΟΦΗ τέθηκαν αντιμέτωποι για την 24η αγωνιστική του πρωταθλήματος με τους Κρητικούς να χάνουν τη νίκη μέσα από τα χέρια τους στο τέλος (1-1)

Οι Θεσσαλοί κατάφεραν και δεν λύγισαν στην έδρα τους από τον ΟΦΗ, αφού στο τέλος του αγώνα κατάφεραν να ισοφαρίσουν το εις βάρος τους 1-0 και να πάρουν τον βαθμό της ισοπαλίας.

Ο αγώνας

Στο πρώτο ημίχρονο ο ΟΦΗ μπήκε δυναμικά είχε τις ευκαιρίες από την αρχή, ωστόσο δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα στα δίχτυα και ο Βόλος ανέβηκε πιο ψηλά για να βρει από την μεριά του κάποιο γκολ, όμως ούτε εκείνος κατάφερε να το κάνει πράξη

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο ο ΟΦΗ ξεκίνησε να έχει παραπάνω τρεξίματα στην επίθεση και στο 65' ο Ισέκα έκανε το 0-1 για τους Κρητικούς.

Ο Βόλος είχε με την σειρά του κάποιες καλές στιγμές, όμως η μπάλα δεν έμπαινε στα δίχτυα ώστε να βρει την ισοφάριση.

Ωστόσο στο 90+7', ο Άνορ ευστόχησε από την άσπρη βούλα στο πέναλτι που κέρδισε ο Βόλος και έκανε το τελικό 1-1.

Βόλος: Σιαμπάνης, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Τζόκα, Αμπάντα, Μπουζούκης, Κόμπα, Λάμπρου, Χουάνπι, Ουρτάδο

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Γκονζάλεθ, Αθανασίου, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Ισέκα, Φούντας, Σαλσίδο