O Mποναβεντούρα ανακοίνωσε το τέλος της ποδοσφαιρικής καριέρας του

Ο Τζιάκομο Μποναβεντούρα μετά από μια πλούσια καριέρα σε Μίλαν, Αταλάντα και Φιορεντίνα, ανακοίνωσε την απόφαση να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του, στα 36 του.

Ο Ιταλός μεσοεπιθετικός που κατέγραψε 18 συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, ανακοίνωσε την απόφασή του με ένα μακροσκελές μήνυμα στα social media.

Aναλυτικά όσα έγραψε:

«Όταν δεν νιώθεις πλέον τη φωτιά μέσα σου, τότε νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα. Δεν έχει νόημα να συνεχίζεις να παίζεις απλώς από συνήθεια, γιατί κινδυνεύεις να μην το απολαμβάνεις πια. Και για μένα αυτό δεν έχει καμία αξία. Όταν άρχισα να το αισθάνομαι, πήρα την απόφαση να σταματήσω.



Η ομάδα στην οποία αγωνίστηκα περισσότερο ήταν σίγουρα η Μίλαν. Έμεινα εκεί έξι χρόνια και είναι πιθανότατα ο σύλλογος με τον οποίο έχω τη μεγαλύτερη σύνδεση, καθώς εκεί έπαιξα και τα περισσότερα παιχνίδια της καριέρας μου. Ωστόσο, δεν μπορώ να μην αναφέρω την Αταλάντα και τη Φιορεντίνα. Και οι δύο ομάδες, η καθεμία με τον δικό της τρόπο, μου έδωσαν πολλά και με βοήθησαν να εξελιχθώ.



Στο ποδόσφαιρο, αν δεν παίξεις για δύο εβδομάδες, ο κόσμος σε ξεχνάει. Εγώ όμως θα ήθελα να με θυμούνται απλώς ως έναν άνθρωπο που αγαπούσε το ποδόσφαιρο, που δούλευε σκληρά και πάντα προσπαθούσε να δώσει τον καλύτερό του εαυτό, χωρίς συντομεύσεις ή κόλπα. Πάντα πίστευα στη σκληρή δουλειά.



Η μεγαλύτερη ικανοποίηση της καριέρας μου ήταν σίγουρα το ότι αγωνίστηκα με την εθνική ομάδα. Είναι το όνειρο κάθε παιδιού που ξεκινά να παίζει ποδόσφαιρο.



Δεν έχω καμία απολύτως μεταμέλεια. Πάντα έδινα τα πάντα στο γήπεδο. Ακόμη και τα πράγματα που δεν πήγαν όπως θα ήθελα στην καριέρα μου, τα κράτησα ως εμπειρίες και προσπάθησα να μάθω από αυτά, για να γίνω καλύτερος τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως άνθρωπος».