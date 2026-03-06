Η Κρίσταλ Πάλας έριξε ηχηρό χαστούκι στην Τότεναμ και την έβαλε σε μεγάλες περιπέτειες

Η Κρίσταλ Πάλας πέρασε από την έδρα της Τότεναμ, επικρατώντας με 1-3, βάζοντας σε μεγάλες περιπέτειες τους «Σπερς», όσον αφορά την παραμονή στην Premier League!

Η αποβολή του Μίκι φαν ντε Φεν στο 38' μετέτρεψε το 1-0 υπέρ των «πετεινών» (34΄) σε 1-3, με την Κρίσταλ Πάλας να κάνει... πλάκα και να φεύγει νικήτρια από το τοπικό ντέρμπι του Λονδίνου με 3-1, στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 29ης αγωνιστικής της Premier League.

Μηδέν στα τρία επί των ημερών του Κροάτη τεχνικού στο τιμόνι των «σπερς», με ισάριθμες ήττες, γεγονός που δεν αποκλείεται να επιφέρει νέες εξελίξεις στην τεχνική ηεσία του συλλόγου, μετά την απόλυση του Τόμας Φρανκ.

Πλέον, με 9 αγωνιστικές να απομένουν για τη λήξη της περιόδου, την Τότεναμ στο +1 από τη ζώνη του υποβιβασμού και με τέτοια εικόνα που παρουσιάζει, ακόμη και ο πιο αισιόδοξος οπαδός της δικαιολογημένα «κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα»...

Οι φίλοι των «σπερς» εξέφρασαν άμεσα την απογοήτευσή τους. Βλέποντας αυτή την τραγική εικόνα της ομάδας τους στο ματς με την Κρίσταλ Πάλας, αποχώρησαν από το γήπεδο πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο.