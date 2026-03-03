Νίκες για Έβερτον, Σάντερλαντ

Η Έβερτον επιβλήθηκε 2-0 εντός έδρας της Μπέρνλι (2-0), ενώ η Σάντερλαντ έφυγε με σημαντικό «διπλό» από το Elland Road κόντρα στην Λιντς (0-1).

Δεύτερη σερί νίκη έπειτα από το «διπλό» στην Νιούκαστλ πέτυχε η Έβερτον. Η ομάδα του Ντέιβιντ Μόγιες επικράτησε 2-0 της Μπέρνλι με τον Ταρκόβσκι να κάνει το 1-0 στο 34’ με κεφαλιά και τον Ντιούσμπερι-Χολ να διαμορφώνει το τελικό 2-0 στο 60’ με όμορφη λόμπα πάνω από τον Ντουμπράβκα. «Επιτέλους νίκη» είπε η Σάντερλάντ μετά το 0-1 κόντρα στην Λιντς με το πέναλτι του Ντιαρά στο 70’. Έμεινε στα δοκάρια του Ταβερνίερ η Μπόρνμουθ και το 0-0 με την Μπρέντφορντ.