Βγαίνει η οικοδομική άδεια των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη ΠΑΟ!

Ο Βασίλης Βέργης έδωσε στην εκπομπή Centerfox στο Foxbet.gr τη μεγάλη είδηση ότι έως το τέλος Φεβρουαρίου (το αργότερο τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου) όλα ολοκληρώνονται

Είναι το ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ κομμάτι που απομένει για να συμπληρωθεί το παζλ, το πιο σημαντικό στη σύγχρονη ιστορία του Παναθηναϊκού: Η οικοδομική άδεια για την έναρξη της ανέγερσης των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό. Έργο που συνδέεται άρρηκτα με το ποδοσφαιρικό γήπεδο, καθώς το ένα δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν δεν έχει ολοκληρωθεί το άλλο.

Εδώ και κάποιες ημέρες υπήρξε (ξανά) ανησυχία σχετικά με την καθυστέρηση του εν λόγω ζητήματος και είχαν αρχίσει "κινδυνολογίες". Όμως αυτή τη φορά η πραγματικότητα έρχεται να ανακουφίσει τον κόσμο του Παναθηναϊκού ο οποίος πλέον μπορεί να μετράει αντίστροφα για την υλοποίηση του ονείρου δεκαετιών.

Οπως αποκάλυψε ο Βασίλης Βέργης στην εκπομπή CENTERFOX είναι πλέον θέμα ολίγων ημερών η έκδοση της οικοδομικής άδειας η οποία θα αποτελέσει την αφετηρία για την έναρξη των εργασιών και την κατασκευή των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Πριν από λίγες ημέρες ξεπεράστηκε και το τελευταίο εμπόδιο: Εκδόθηκε η δικαστική απόφαση η οποία ενέκρινε την απαλλοτρίωση του όμορου οικοπέδου το οποίο ανήκει οριστικά στον Δήμο Αθηναίων και συμπεριλαμβάνεται στο χώρο που θα κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις. Η δικαστική απόφαση καθαρογράφεται, το οικόπεδο θα δηλωθεί στο Κτηματολόγιο ως ιδιοκτησία του Δήμου και το τελευταίο έγγραφο θα συμπεριληφθεί στον φάκελο για την έκδοση της Οικοδομικής Άδειας.

Οπως ανέφερε ο Βασίλης Βέργης οι εκτιμήσεις των ανθρώπων που τρέχουν το έργο είναι ότι η άδεια θα εκδοθεί έως το τέλος Φεβρουαρίου, το αργότερο τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου!

Εξίσου σημαντικό, σε ό,τι αφορά την ταχύτητα των διαδικασιών, είναι το γεγονός ότι η Κοινοπραξία των τραπεζών που χρηματοδοτεί το έργο, έχει ήδη ξεκινήσει συνομιλίες με το Κονσόρτσιουμ των εταιρειών που κατασκευάζει το ποδοσφαιρικό γήπεδο του Παναθηναϊκού και πιθανότατα θα αναλάβει και αυτό το έργο.

Με δυο λόγια: Μόλις εκδοθεί η άδεια όλα θα μπουν στην τελική ευθεία για την έναρξη των εργασιών έτσι ώστε, οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη ΠΑΟ στον Βοτανικό να έχουν ολοκληρωθεί έως τον Μάιο του 2027, μαζί δηλαδή με το ποδοσφαιρικό γήπεδο, για να υπάρξει ταυτόχρονη δυνατότητα λειτουργίας.

Η μεγάλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό και τον κόσμο του πλησιάζει και τίποτα πλέον δεν μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.