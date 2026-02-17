Νικολαΐδης για αποδοκιμασίες σε Μπακασέτα: «Εγώ παραιτήθηκα από την ΑΕΚ για αυτόν το λόγο»

Ο Ντέμης Νικολαΐδης στην εκπομπή «Monday FC», μεταξύ άλλων τοποθετήθηκε για τις αποδοκιμασίες που άκουσε ο Τάσος Μπακασέτας από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού.

Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής και πρώην πρόεδρος της ΑΕΚ, σημείωσε ότι οι αποδοκιμασίες προς τον Τάσο Μπακασέτα ήταν ένας από τους λόγους που παραιτήθηκε από την προεδρία της Ένωσης, ενώ κατέθεσε και την άποψή του για την εικόνα του Παναθηναϊκού από τότε που ανέλαβε ο Ράφα Μπενίτεθ.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για την προσωπική του εμπειρία αναφορικά με τις αποδοκιμασίες στον Μπακασέτα: «Εγώ παραιτήθηκα από την ΑΕΚ για αυτόν τον λόγο. Ήταν η τελευταία αφορμή. Απλά δεν ήθελα να κάτσω άλλο. Τι να πούμε εμείς για τον Μπακασέτα… Έχω τη γνώμη μου. Έχεις δικαίωμα να αποδοκιμάσεις, αλλά δεν βοηθάει σίγουρα την ομάδα».

Για την εικόνα του Παναθηναϊκού από τότε που ανέλαβε ο Ράφα Μπενίτεθ: «Στο αγωνιστικό κομμάτι, δεν έχω δει κάτι. Είναι ο Μπενίτεθ, μεγάλο όνομα. Παρουσιάστηκε έχοντας τον απόλυτο έλεγχο από τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Μεταγραφές πήρε. Για άλλη μια φορά, ξοδεύτηκε ο Παναθηναϊκός. Κανένας δεν μπορεί να παραπονεθεί για το αν βάζει λεφτά ο πρόεδρος. Χρήματα έχουν πέσει αρκετά στον Παναθηναϊκό.

Δεν έχω καταλάβει τίποτα από το ποδόσφαιρο του Μπενίτεθ. Αλλάζει συνέχεια παίκτες και συστήματα. Πώς μια ομάδα θα δουλέψει έτσι; Πρέπει να βρει έναν κορμό. Μου φαίνεται περίεργο να πω εγώ ''πρέπει'' στον Μπενίτεθ. Μου φαίνεται ότι δοκιμάζει πράγματα. Μπορώ να το καταλάβω για μερικά ματς, αλλά δοκιμάζει για πολλά ματς. Και μοιραία θα έρθουν τέτοια αποτελέσματα…»

Για την αντίδραση του κόσμου προς τον νεαρό Κάτρη: «Ο Κάτρης χειροκροτήθηκε, γιατί είναι ένας νέος ποδοσφαιριστής. Αυτοί που είναι περισσότερα χρόνια, θα σταθούν παραπάνω. Μη σταθούμε στον Παναθηναϊκό, τα έχουμε δει σε όλες τις ομάδες».