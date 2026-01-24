Μισεουί: Κιθαρίστας ή ντράμερ; Χαφ ή εξτρέμ;

Ο Γκάμπριελ Μισεουί δοκιμάζεται από τον Μανόλο Χιμένεθ ενόψει της αναμέτρησης απέναντι στον Λεβαδειακό. Οι σκέψεις για το "10" και το αριστερό άκρο της επίθεσης.

Το παιχνίδι απέναντι στον Λεβαδειακό πλησιάζει και ο Μανόλο Χιμένεθ κατατρώνει τα πλάνα του για την Κυριακή. Μπορεί ο Ισπανός να κρατάει κλειστά τα χαρτιά του και να συνηθίζει να μην μοιράζεται την αποστολή των αγώνων, όμως κάποια στοιχεία από τις προπονήσεις και τις σκέψεις του καταφέρνουν να φτάσουν τα αυτιά μας και να τις αναλύσουμε.

Όπως διαβάσατε νωρίτερα στο SDNA.gr ο Ανδαλουσιάνος τεχνικός έχει πρώτο και καλύτερο στην ενδεκάδα για το παιχνίδι με τους Βοιωτούς τον Μάρτιν Χόνγκλα, ο οποίος θα καλύψει τη θέση στο "6". Αυτό, αυτομάτως, κόβει έναν από τα χαφ και δημιουργεί νέες συνθήκες για το αρχικό σχήμα. Η παρουσία του Χόνγκλα επηρεάζει άμεσα εκείνη του Γκάμπριελ Μισεουί, ο οποίος ενδέχεται να ξεκινήσει είτε στο "10", είτε ως έξω - αριστερά.

Στο πρώτο σενάριο ο Ολλανδός θα βρίσκεται μπροστά από τον Ράσιτς, ο οποίος θα πέσει στο "8", με τον Μόντσου να μένει στον πάγκο.

Στο δεύτερο, ο Μισεουί θα περάσει αριστερά, όπου έχει δείξει αρκετά θετικά στοιχεία στη σεζόν και δίνει πολύτιμους "αριθμούς", που, εν γένει, λείπουν από τον φετινό Άρη. Αν ο νεαρός ποδοσφαιριστής περάσει στο πλάι, τότε ο Ράσιτς θα βρεθεί στο "10" και ο Μόντσου θα μπει κανονικά στο "8", με ρίσκο όμως το να εκτεθεί η ομάδα ανασταλτικά.

Είναι δεδομένο πως ο Μισεουί δεν... γυρίζει πολύ στην άμυνα. Ο Ολλανδός υστερεί στα αμυντικά του καθήκοντα και αυτός είναι ο ένας λόγος που ο Μανόλο Χιμένεθ στέκει κάπως... αμήχανος, κάθε φορά που τίθεται θέμα συμμετοχής του στην ενδεκάδα. Στην αναμέτρηση, δε, απέναντι στον Λεβαδειακό, όπου θα χρειαστούν επιστροφές και ταχύτητα στο αμυντικό τρανζίσιον, ο Μισεουί στα εξτρέμ αποτελεί μεγάλο ρίσκο, το οποίο ο Χιμένεθ καλείται να αποφασίσει για το αν θα το πάρει ή όχι.