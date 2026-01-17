Ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε Ηρακλή και Αναγέννηση Καρδίτσας

Η 17η στροφή της Super League 2 στον Α’ Όμιλο διεξάγεται σήμερα με το Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας να κλέβει την παράσταση.

Η κατάσταση στη μάχη της ανόδου θα ξεκαθαρίσει σήμερα στο Καυτανζόγλειο, στο ντέρμπι ανάμεσα στον Ηρακλή και την Αναγέννηση Καρδίτσας. Η ΑΣΑ είναι πρώτη στη βαθμολογία κι αν νικήσει τον Γηραιό, αποκτά πλεονέκτημα ενόψει των πλέι οφ. Οι «κυανόλευκοι» ωστόσο θέλουν να επιστρέψουν στο ρετιρέ και αναμένεται ένα δυνατό ματς. Κεντρικό πρόσωπο θα είναι ο Δημήτρης Σπανός, ο οποίος επιστρέφει ως αντίπαλος κόντρα στον Ηρακλή, στον οποίο εργάστηκε στην αρχή της χρονιάς.

Από τα άλλα παιχνίδια ξεχωρίζει το Καβάλα-ΠΑΣ και το Νίκη Βόλου-Νέστος Χρυσούπολης. Ο Μακεδονικός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ Β, ενώ ο Αστέρας Β αντιμετωπίζει τον Καμπανιακό στην Τρίπολη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 17ης αγωνιστικής:

Α’ Όμιλος

Σάββατο 17/1

15:00 Αστέρας Aktor Β – Καμπανιακός ATHLETIKO.GR

15:00 Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας ACTION 24 / ATHLETIKO.GR

15:00 Νίκη Βόλου – Νέστος Χρυσούπολης SPORTAL.GR

15:00 Καβάλα – ΠΑΣ Γιάννινα SPORTAL.GR

15:00 Μακεδονικός – ΠΑΟΚ Β SPORTAL.GR

Β’ Όμιλος

Κυριακή 18/1

15:00 Παναργειακός – Καλαμάτα SPORTAL.GR

15:00 Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β MEGA NEWS

15:00 Χανιά – Αιγάλεω SPORTAL.GR

15:00 Μαρκό - Athens Kallithea SPORTAL.GR

15:00 Πανιώνιος – Ελλάς Σύρου ACTION 24 / ATHLETIKO.GR