Ορίστηκαν οι ημιτελικοί του Κυπέλλου - Μέσα Φλεβάρη βγαίνει το ζευγάρι του τελικού!

Ορίστηκαν από την ΕΠΟ οι ημιτελικοί του κυπέλλου Ελλάδας Betsson, πότε παίζουν ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός - Κηφισιά!

Νωρίτερα από... ποτέ αναμένεται να γίνει γνωστό το ζευγάρι του φετινού τελικού κυπέλλου Betsson, μιας και ορίστηκαν από την ΕΠΟ οι ημιτελικοί της διοργάνωσης, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στις 4 και 11 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η διοργανώτρια αρχή:

1η αγωνιστική (Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου):

18:00: ΟΦΗ - Λεβαδειακός (Παγκρήτιο στάδιο)

20:30: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ ("Απόστολος Νικολαΐδης")

2η αγωνιστική (Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου):

17:00: Λεβαδειακός - ΟΦΗ (Δημοτικό στάδιο Λιβαδειάς)

20:30: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (γήπεδο Τούμπας)

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που υπάρξουν δύο όμοια αποτελέσματα, για την ανάδειξη του νικητή δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ και ακολουθεί ημίωρη παράταση και εάν πάλι δεν αναδειχθεί νικητής θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία των πέναλτι.

*Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV.