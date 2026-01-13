Χωρίς Φούντα η αποστολή του ΟΦΗ για ΑΕΚ

Ο ΟΦΗ ταξίδεψε στην Αθήνα για τον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στην ΑΕΚ, χωρίς τον τραυματία Ταξιάρχη Φούντα.

Η σχετική ενημέρωση του ΟΦΗ:

«Με προπόνηση που έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (13/1) στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, η ομάδα μας ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ενόψει του αυριανού (14/1, 17:00) αγώνα με την ΑΕΚ για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

O Χρ. Κόντης συμπεριέλαβε στην αποστολή τους: Lilo, Χριστογεώργο, Κατσίκα, Gonzalez, Μαρινάκη, Χατζηθεοδωρίδη, Καινουργιάκη, Λαμπρόπουλο, Κωστούλα, Χριστόπουλο, Πούγγουρα, Krizmanic, Καραχάλιο, Αποστολάκη, Vukotic, Bainovic, Ανδρούτσο, Neira, Nuss, Θεοδοσουλάκη, Shengelia, Iseka και Salcedo.

Εκτός έμειναν οι Φούντας (θεραπεία), Rakonjac, Καλαφάτης, Κοντεκάς, Χνάρης».