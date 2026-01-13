Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη: Πολυτιμότερος κόντρα στον Παναιτωλικό ο Κωνσταντέλιας, ακολουθεί ο Ζαφείρης

Πολυτιμότερος της νικηφόρας αναμέτρησης κόντρα στον Παναιτωλικό αναδείχθηκε από τους φίλους του ΠΑΟΚ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, με τον Χρήστο Ζαφείρη να ακολουθεί στην δεύτερη θέση.

Αναλυτικά η ενημέρωση του Δικεφάλου:

«Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναδείχθηκε Kitchenbar Fans’ Man of the Match της αναμέτρηση κόντρα στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο για την 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2025-26.

Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο με 0-3, σε ένα παιχνίδι που είχε τον απόλυτο έλεγχο. Δύο γκολ από τον Κωνσταντέλια και ένα από τον Γιώργο Γιακουμάκη έδωσαν ξεκάθαρο προβάδισμα στον Δικέφαλο και «σφράγισαν» ένα αποτέλεσμα που ήρθε φυσιολογικά, βάσει εικόνας.

Ένας εκ των πρωταγωνιστών ο Γιάννης Κωνσταντέλιας . Ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός ήταν συνεχώς μέσα στις φάσεις, βρήκε δύο φορές δίχτυα και αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Στην ψηφοφορία για τον Kitchenbar Fans’ Man of the Match, ο Mr. Breeze συγκέντρωσε το 67,57% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε την πρώτη θέση.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Χρήστος Ζαφείρης , ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη του συμμετοχή στο αρχικό σχήμα. Παρουσία με ένταση, σωστές τοποθετήσεις και πολλά τρεξίματα, στοιχεία που του έδωσαν το 17,15% των ψήφων.

Το βάθρο συμπλήρωσε ο Τζόντζο Κένι με 7,32%, έχοντας καθοριστική συμβολή στη φάση του πρώτου γκολ, όταν μοίρασε την ασίστ στον Κωνσταντέλια και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο».