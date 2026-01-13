ΟΦΗ: Τελειώνει του Ράκονιατς στην Χάποελ Ιερουσαλήμ

Για οριστική συμφωνία του Μάρκο Ράκονιατς με την Χάποελ Ιερουσαλήμ κάνουν λόγο στο Ισραήλ.

Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από τον ΟΦΗ ο Μάρκο Ράκονιατς, ο οποίος δεν προσέφερε τα αναμενόμενα. Ο Μαυροβούνιος επιθετικός τα έχει βρει σε όλα με την Χάποελ Ιερουσαλήμ και σύμφωνα με την Ισραηλινή δημοσιογράφο Χαντάρ Γιακόμπι, έχει ήδη υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Όπως τονίζεται, η Χάποελ θα ανακοινώσει την απόκτηση του παίκτη τις επόμενες μέρες, αφού τακτοποιηθούν οι διαδικαστικές λεπτομέρειες της μεταγραφής.

