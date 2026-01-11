Τα κατάφερε η Ανόρθωση, σταθερός ο Απόλλων Λεμεσού

Σημαντικές νίκες πήραν Ανόρθωση και Απόλλων Λεμεσού για τη 17η αγωνιστική του κυπριακού πρωταθλήματος, νικώντας με 1-0 απέναντι σε Εθνικό Άχνας και Ένωση Παραλιμνίου αντίστοιχα.

Η Ανόρθωση γύρισε στα θετικά αποτελέσματα, βάζοντας τέλος σε ένα αρνητικό σερί πέντε αγώνων χωρίς νίκη, αφού λύγισε τον Εθνικό Άχνας στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», χάρη σε γκολ του Στέφανο Σένσι από το σημείο του πέναλτι στο 41ο λεπτό.

Το τρίποντο αυτό πήγε τους «κυανόλευκους» στους 17 βαθμούς και στην 11η θέση της βαθμολογίας, έχοντας μόλις την τρίτη φετινή τους νίκη.

Την ίδια ώρα, ο Απόλλων Λεμεσού συνέχισε την καλή του πορεία, φεύγοντας με το διπλό από το Παραλίμνι. Παρά το φτωχό σκορ, οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο του αγώνα, με τον Μπράντον Τόμας να βρίσκει δίχτυα μόλις στο 8ο λεπτό με κοντινή προσπάθεια.

Ο Ισπανός επιθετικός έδωσε στην ομάδα του ένα μεγάλο τρίποντο, που την έφερε στους 30 βαθμούς και στην 6η θέση, μειώνοντας τη διαφορά από την κορυφή στους εννέα.