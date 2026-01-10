Χαλαρή… 10άρα για την Σίτι, πέρασαν Μπρέντφορντ, Φούλαμ, Μπέρνλι

Δεν χαρίστηκε στην Έξετερ η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία τη σκόρπισε με 10-1 και όπως και οι Μπρέντφορντ, Φούλαμ, Μπέρνλι, προκρίθηκε στον 4ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας. Ντεμπούτο με γκολ ο Σεμένιο.

Καλό ζέσταμα έκαναν όσοι δεν είχαν παίξει πολύ για τους Πολίτες, καθώς ο Πεπ Γκουαρδιόλα έδωσε χρόνο και πήρε γκολ από πρόσωπα που δεν παίζουν πολύ στα σημαντικά ματς.



Οι Cityzens διέλυσαν με 10-1 την Έξετερ της League One [3η κατηγορία] με τον Λιούις να βάζει δύο γκολ, τους Αλέινε, Ράιντερς, Ο’Ράιλι, ΜακΑϊντού ένα και τον Σεμένιο να βρίσκει δίχτυα στο ντεμπούτο του με τον σύλλογο. Είχαμε και δύο αυγκολόλ για να φτάσει ο λογαριασμός στα 10, ενώ στους φιλοξενούμενους πιστώνεται ότι κατάφεραν να φτάσουν στο γκολ της τιμής.

Στα άλλα ματς, η Μπέρνλι επιβλήθηκε 5-1 της Μίλγουλ και πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση, η Μπρέντφορντ πέρασε με 0-2 από την Σέφιλντ Γουένσντεϊ και η Φούλαμ λύγισε εντός με 3-1 με ανατροπή την Μίντλεσμπρο.