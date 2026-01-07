«Έκανε μεγαλύτερη πρόταση για Τετέ η Φλαμένγκο, αλλά ήθελε Γκρέμιο» (pic)

Η Φλαμένγκο φαίνεται ότι έκανε «κρούση» για τον Ματέους Τετέ, προσφέροντας περισσότερα χρήματα από την Γκρέμιο, όμως ο Βραζιλιάνος εξτρέμ προτίμησε την ομάδα που τον ανέδειξε.

Ο Ματέους Τετέ αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του στο «Τριφύλλι» και είναι έτοιμος να συνεχίσει την καριέρα του στην Γκρέμιο, κάτι που αποτελούσε εξ αρχής επιθυμία του και το έδειξε με κάθε τρόπο.

Στην πατρίδα του μάλιστα τονίζουν ότι την τελευταία στιγμή έκανε... σφήνα η Φλαμένγκο, καταθέτοντας μεγαλύτερη προσφορά, όμως ο ποδοσφαιριστής ήταν αποφασισμένος να φορέσει την φανέλα της Γκρέμιο και έτσι την απέρριψε.

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«Η Φλαμένγκο προσπάθησε να εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις της Γκρέμιο με τον Τετέ, αλλά έλαβε αρνητική απάντηση από τον παίκτη. Πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, η ομάδα από το Ρίο κατέθεσε μια μεγαλύτερη οικονομική προσφορά. Ακόμα κι έτσι, η επιθυμία του Τετέ να φορέσει την φανέλα της Γκρέμιο «ζύγιζε» περισσότερο και ήταν αποφασιστική για το αποτέλεσμα».