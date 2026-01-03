Άρης: Ανεβάζουν στροφές ενόψει Παναιτωλικού οι Δώνης και Σούντμπεργκ

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:
Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Άρη.
Η πρωινή προπόνηση του Σαββάτου ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής (ασκήσεις επιθετικής ανάπτυξης).
Εκτός από τον Τάσο Δώνη και ο Νοά Σούντμπεργκ, που ξεκίνησε να ανεβάζει «στροφές», ακολούθησε μέρος του προγράμματος (ο Χαμζά Μεντίλ συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας).
Αύριο, Κυριακή η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο» ενόψει της αναμέτρησης του Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό (06/01) στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (15:00).