Ηλιούπολη: Πήρε παίκτη από τη Μαρκό, «τελείωσε» τέσσερις

Μετά τους Κωνσταντίνο Κολτσίδα και Δημήτρη Πολίτη, οι «κυανέρυθροι» απέκτησαν τον Αργεντίνο winger, Αλφρέδο Μπλανκ Καζάου που έχει αγωνιστεί, επίσης, σε Διαγόρα Ρόδου, Νίκη Βόλου, Απόλλων Καλαμαριάς και ΟΦ Ιεράπετρας. Αντίθετα, ο «Ήλιος» ανακοίνωσε τα «διαζύγια» με τους Γιώργο Σταμάτη, Αλέξανδρο Ζαφειράκη, Γιόχαν Μπάρετ και Χοργκίτο Σακά.

Η ανακοίνωση της Ηλιούπολης για τη συμφωνία με τον Αλφρέδο Μπλανκ Καζάου:

«Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Alfredo Blancq Cazaux.

Ο Cazaux γεννήθηκε στις 16/2/1998 στην Αργεντινή, ωστόσο είναι και κάτοχος ιταλικού διαβατηρίου. Ο 27χρονος επιθετικός μπορεί να αγωνιστεί και στα δύο άκρα της επίθεσης όσο και στην κορυφή αυτής.

Το πρώτο μισό της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου αγωνιζόταν στη Μαρκό, ενώ στο παρελθόν έχει παίξει σε Νίκη Βόλου και Διαγόρα Ρόδου, ενώ έχει φορέσει επίσης τις φανέλες του Απόλλωνα Καλαμαριάς και του ΟΦ Ιεράπετρας. Πριν την έλευσή του στην Ελλάδα, αγωνίστηκε στη Gran Valencia, ενώ είχε συμμετοχές και με την Κ20 της ιστορικής Argentinos Juniors στην Αργεντινή.

Alfredo, καλώς ήρθες, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!»

Η ανακοίνωση της Ηλιούπολης για την αποχώρηση τεσσάρων ποδοσφαιριστών:

«Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τους ποδοσφαιριστές Yohan Baret, Horgito Saka, Γιώργο Σταμάτη και Αλέξανδρο Ζαφειράκη.

Η διοίκηση της ομάδας τους ευχαριστεί για την προσφορά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους στον σύλλογο και τους εύχεται καλή συνέχεια στην ποδοσφαιρική και προσωπική τους πορεία».