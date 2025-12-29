H Σπόρτινγκ κέρασε «τετράμπαλο» την Ρίο Άβε σε ένα ματς με έντονο ελληνικό στοιχείο

Σε μια αναμέτρηση με έντονο το ελληνικό στοιχείο, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έστησε πάρτι απέναντι στην Ρίο Άβε, επικρατώντας με 4-0.

Για τα «Λιοντάρια» της Λισαβόνας ξεκίνησαν στο βασικό σχήμα ο Φώτης Ιωαννίδης και ο Γιώργος Βαγιαννίδης, ενώ ο προπονητής της Ρίο Άβε, Σωτήρης Συλαϊδόπουλος επέλεξε στην αρχική ενδεκάδα τους Λιάβα, Ντόι, Αθανασίου και πέρασε ως αλλαγή τον Βρουσάι.

Η Σπόρτινγκ δυσκολεύτηκε αρκετά στο πρώτο ημίχρονο από την Ρίο Άβε, με τους γηπεδούχους να ανοίγουν το σκορ στο 34ο λεπτό με τον Σουάρες, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Σιμόες.

Το 1-0 ήταν το σκορ του πρώτου μέρους, με την Σπόρτινγκ να χρειάζεται ένα οκτάλεπτο «φωτιά» στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους για να δώσει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της.

Αρχικά στο 51' ο Σουάρες από εκτελεστής έγινε δημιουργός και σέρβιρε στον Αραούχο για το 2-0 των «Λιονταριών», με τον Σουάρες να αναλαμβάνει ξανά δράση στο 60' και το 61' διαμορφώνοντας το τελικό 4-0.

Στο 78ο λεπτό ο Φώτης Ιωαννίδης άφησε την θέση του στον αγωνιστικό χώρο στον Γκονσάλβες, με τον Βαγιαννίδη να αγωνίζεται σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.