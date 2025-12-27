Φωτογραφήθηκε με φανέλα της Γκρέμιο ο Τετέ! (pic)

Στην πατρίδα του βρίσκεται ο Τετέ και την ώρα που οι φήμες σχετικά με το μέλλον του και το ενδιαφέρον της Γκρέμιο έχουν πάρει... φωτιά, ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού φωτογραφήθηκε με φανέλα της βραζιλιάνικης ομάδας.

Το όνομα του Τετέ βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην επικαιρότητα, με τους Βραζιλιάνους να κάνουν λόγο για συμφωνία του παίκτη με την Γκρέμιο και επικείμενο δανεισμό του στην ομάδα της πατρίδας του, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει διαψεύσει αυτό το σενάριο.

Παρόλα αυτά, ο άσος του Τριφυλλιού, ο οποίος βρίσκεται στη Βραζιλία εκμεταλλευόμενος τις διακοπές των Χριστουγέννων, φωτογραφήθηκε να κρατά φανέλα της Γκρέμιο, η οποία μάλιστα είχε και το όνομά του πάνω, με τον αριθμό 14, ενώ και ο ίδιος φαίνεται να φοράει μια φανέλα της βραζιλίανικης ομάδας.

Δείτε εδώ: