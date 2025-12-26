ESPN Brazil: «Λεπτομέρειες απομένουν για να κλείσει ο Τετέ στην Γκρέμιο»

Ο Παναθηναϊκός φέρεται να είναι κοντά σε συμφωνία με την Γκρέμιο για την παραχώρηση του Τετέ.

Προχωρημένες παρουσιάζονται οι συζητήσεις του Παναθηναϊκού και της Γκρέμιο για τον δανεισμό του Τετέ στους Βραζιλιάνους, όπως μεταφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας του καφέ τις τελευταίες ώρες. Χθες το βράδυ η ιστοσελίδα Zero Hora έγραφε για οριστική συμφωνία των δυο πλευρών και το μόνο που απομένει πλέον είναι οι τελικές συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό.

Το ESPN Brazil προχωρά ένα βήμα παραπάνω, τονίζοντας πως ανήμερα τα Χριστούγεννα οι επαφές προχώρησαν σημαντικά, με τον Τετέ να επιθυμεί να επιστρέψει στη Βραζιλία και τον σύλλογο που ξεκίνησε την καριέρα του.

Όλα δείχνουν πως ο 25χρονος μεσοεπιθετικός θα μετακομίσει στην Γκρέμιο, πιθανότατα ως δανεικός με οψιόν αγοράς, με τον Παναθηναϊκό να είναι κοντά στο να δεχτεί την πρόταση των Βραζιλιάνων και να απομένουν λεπτομέρειες για να κλείσει το ντιλ.