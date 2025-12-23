Οι... μαγικές αρχές στην καριέρα του Μάρκο Νίκολιτς (πίνακας)

O Σέρβος προπονητής της ΑΕΚ το' χει... συνήθεια να φέρνει εξαιρετικά αποτελέσματα στην αρχή ΚΑΘΕ θητείας της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Τι "αποκαλύπτουν" τα νούμερα.

Ο νικηφόρος αγώνας της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ, με τον οποίο η Ένωση σκαρφάλωσε στην κορυφή της βαθμολογίας στο τέλος του 2025, ήταν ο 31ος στη θητεία του Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο της. Πολύ… τζογαδόρικο κι επίκαιρο το νούμερο, κι αν ρίξουμε μια ματιά στα αποτελέσματα του Σέρβου προπονητή θα διαπιστώσουμε ότι η ομάδα, υπό τις οδηγίες του, έχει δώσει ρεσιτάλ αποτελεσματικότητας. Με γενικό ρεκόρ 23 νίκες, 5 ισοπαλίες και 3 ήττες σ’ αυτά τα 31 ματς έχει καταφέρει να μαζέψει το 79,6% των διαθέσιμων βαθμών που θα μπορούσε να πάρει.

Είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό στην καριέρα του Νίκολιτς; Κάθε άλλο! Η έρευνα που κάναμε στα αποτελέσματά του σε όλους τους συλλόγους που δούλεψε ως επαγγελματίας προπονητής αποδεικνύει με αριθμούς ότι ο Σέρβος κάνει παραδοσιακά την καλύτερη περίοδό του σε ΚΑΘΕ σύλλογο με το που αναλαμβάνει! Δεν χρειάζεται, δηλαδή, «πίστωση χρόνου» για «να μάθει την ομάδα», «να εκτιμήσει τις ικανότητες των παικτών», «να προσαρμοστεί στα δεδομένα του νέου πρωταθλήματος», σύμφωνα με τα πολυπαιγμένα δημοσιογραφικά κλισέ. Ο Σέρβος ξέρει να προσαρμόζεται σχεδόν αμέσως και δείχνει τις ικανότητές του σ’ αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα: Να παίρνει αποτελέσματα, ανεξαρτήτως της μπάλας που παίζει.

Στον πίνακα που συνοδεύει το κείμενο «απομονώσαμε» τους αγώνες της πρώτης χρονικά περιόδου του Νίκολιτς σε κάθε ομάδα που δούλεψε (χοντρικά το πρώτο τρίμηνο-τετράμηνο της παρουσίας του) και το συγκρίνουμε με τα αποτελέσματά του στη συνέχεια της θητείας του. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων το πρώτο του ρεκόρ είναι αισθητά καλύτερο.

Για να αποτυπωθεί και καλύτερα, κάναμε και κάτι αυθαίρετο: Φτιάχνουμε ένα ποσοστό «αποτελεσματικότητας», δηλαδή πόσους από τους διαθέσιμους βαθμούς κατέκτησε στους αγώνες του, αν και μέσα στα αποτελέσματα υπάρχουν αγώνες για διεθνείς διοργανώσεις συλλόγων ή κύπελλα, που φυσικά δεν έχουν βαθμολογία.

Από το μακρινό πια 2008, όταν τον Οκτώβριο ανέλαβε αιφνιδιαστικά τον πάγκο της Ραντ Βελιγραδίου, μέχρι την (ολοκληρωμένη) θητεία του στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ο Νίκολιτς δείχνει ακριβώς το ίδιο πράγμα: Ότι κάνει τα καλύτερα αποτελέσματά του στο πρώτο διάστημα παρουσίας του στην ομάδα. Έχει αυτό το… flying start, το ξεπέταγμα, που δίνει αυτοπεποίθηση και στον ίδιο, και στην ομάδα του, αλλά και σ’ όσους τον επιλέγουν.

Σ’ αυτή του τη θητεία το σερί των καλύτερων αποτελεσμάτων στην αρχή «έσπασε» μόνο μία φορά. Την περίοδο 2016-17 που βρισκόταν στον πάγκο της Παρτίζαν Βελιγραδίου. Εκεί ξεκίνησε με δύο ήττες στα τρία πρώτα ματς του, στο πρώτο τετράμηνο είχε φτιάξει ρεκόρ 14-1-2 και στη συνέχεια, μέχρι να τερματίσει τη θητεία του, δημιούργησε ρεκόρ 20-3-0, δηλαδή έμεινε αήττητος! Φυσικά και το 84,3% αποτελεσματικότητας που είχε στην πρώτη «περίοδο» της θητείας του στην Παρτίζαν μόνο κακό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Ακόμα κι από την Ολίμπια Λουμπλιάνα, που δούλεψε για ένα μικρό διάστημα το 2016, απολύθηκε χωρίς να γνωρίσει την ήττα.

Αυτό συμβαίνει όχι μόνο στις ομάδες της Σερβίας, όπου προφανώς τις γνωρίζει πολύ καλύτερα, αλλά και στην Ουγγαρία, τη Ρωσία, μέχρι και στα Εμιράτα όπου εργάστηκε στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί Ντουμπάι.