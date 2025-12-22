Τζόντζο Κένι, η πιο... αθόρυβη μεταγραφή του ΠΑΟΚ

Δεν ήταν η μεταγραφή που γέμισε πρωτοσέλιδα και μέχρι στιγμής έχουν ειπωθεί και ακουστεί πολύ λίγα για τον Τζόντζο Κένι, συγκριτικά με την εικόνα και την παρουσία του στο γήπεδο.

Είναι δεδομένα μία χρονιά για τον ΠΑΟΚ, όπου το βλέμμα πέφτει αυτονόητα σε εκείνους που κρίνουν παιχνίδια με γκολ και στιγμές έμπνευσης. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας κινείται σε δική του τροχιά, ο Τάισον αψηφά τη βιολογική ηλικία και ο Γιώργος Γιακουμάκης σηκώνει βάρος στις δύσκολες στιγμές. Κι όμως, σε μια ομάδα που αναζητά λύσεις στο ανασταλτικό της κομμάτι, υπάρχει μία σταθερά συνέπειας και αντοχής. Το όνομά του; Τζόντζο Κένι.

Και η αλήθεια είναι πως ελάχιστα έχουν γραφτεί και ακουστεί για τον Άγγλο που η φωτογραφία του θα πρέπει να υφίσταται στο ασπρόμαυρο λεξικό του ΠΑΟΚ δίπλα στη λέξη «ακούραστος». Στα 28 του, ήρθε υπό το πρίσμα της σύγκρισης και της αντικατάστασης του Γιόνι Ότο. Από νωρίς, όμως, έδειξε πως δεν αποκτήθηκε για να καλύψει απλώς ένα κενό.

Σε ανύποπτο χρόνο βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, κάτι περισσότερο από μια επίσκεψη, μια διαδικασία γνωριμίας με την πόλη, με την ομάδα, με τον σύλλογο. Ήρθε μαζί με τον πατέρα του, περπάτησε στη Θεσσαλονίκη, επισκέφτηκε τη Χαλκιδική, ρώτησε, έμαθε, παρατήρησε, και αποφάσισε. Και όταν είπε «ναι», το έκανε συνειδητά. Όπως συνειδητά, ήξερε και ο ΠΑΟΚ γιατί τον επέλεξε. Στοχευμένα.

Η επιστροφή του στην Ελλάδα σφραγίστηκε με τριετές συμβόλαιο και οψιόν για ακόμη έναν χρόνο. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η επικοινωνία με τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ του παρουσίασε καθαρά το πλάνο, τον ρόλο, τις απαιτήσεις. Ο Κένι άκουσε, αξιολόγησε και μπήκε σε ένα περιβάλλον όπου «όλοι δούλευαν προς την ίδια κατεύθυνση».

Η εμπειρία του από την Bundesliga και τη Χέρτα Βερολίνου, με 35 συμμετοχές, 1 γκολ και 8 ασίστ, του έδωσε την αυτοπεποίθηση του παίκτη που μπορεί να σταθεί και να ηγηθεί. Το αγγλικό ποδοσφαιρικό σχολείο, από την άλλη, τον έχει μάθει να αντέχει, να επαναλαμβάνει, να μη σταματά.

Η πραγματική απάντηση, βέβαια, δίνεται πάντα στο χορτάρι.

Με τη μισή σεζόν να έχει ήδη κυλήσει, ο Κένι όχι μόνο κέρδισε χρόνο, αλλά τον μετέτρεψε σε σύμμαχο. Καθιερώθηκε ως πρώτη επιλογή στο δεξί άκρο της άμυνας και μετρά ήδη πέντε συνεχόμενα 90λεπτα χωρίς διακοπή, ειδικά μετά τον τραυματισμό του Ζοάν Σάστρε.

Στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, η παρουσία του ήταν καταλυτική. Κυριάρχησε στις μονομαχίες, παίρνοντας μέρος σε 12 από τις 58 συνολικά του αγώνα, ποσοστό 20%, και βγήκε νικητής στις 10. Είχε 7/9 κερδισμένες μονομαχίες στο έδαφος, 3/3 στον αέρα, δύο κερδισμένα φάουλ, δύο επιτυχημένες ντρίμπλες, ακρίβεια στις μακρινές μεταβιβάσεις με 5/6 (83%). Δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκεται ήδη στη δεύτερη θέση της λίστας με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής, με 1.944, πίσω μόνο από τον Μεϊτέ.

Ο Τζόντζο Κένι είναι από αυτές τις περιπτώσεις, που αν και Βρετανός, δεν «φωνάζει» την παρουσία του. Τη χτίζει, όμως, παιχνίδι με το παιχνίδι. Και κάπως έτσι, «συστήνεται» και «ξεδιπλώνεται» στον κόσμο του ΠΑΟΚ, ίσως η πιο... αθόρυβη μεταγραφή του καλοκαιριού.

